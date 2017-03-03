Легалізація проституції в Україні потрібна не секс-працівникам, а сутенерам

Автор: Анна Маляр Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук

Третього березня в Києві пройшов "Марш секс-працівників". У суспільстві вкотре заговорили про легалізацію проституції.

В Україні не вперше постає це питання, був навіть законопроект свого часу зареєстрований. Метою задуму є відкриття у кожному закутку легального борделю. На сьогоднішній день утримання місць розпусти є злочином та карається законом. Після легалізації проституції цей бізнес вийде з кримінальної тіні та перетвориться на потужне легальне джерело збагачення й без того багатих людей.

Далі всім, хто любить посилатись на Європу: Європейські країни не такі вже й одностайні у цьому питанні.Так, лише 5 європейських країн – Німеччина, Австрія, Ліхтенштейн, Нідерланди та Греція – легалізували борделі. У 17-ти країнах Європи проституція легалізована, але борделі заборонені. У 12 країнах ЄС проституція не легалізована та навіть встановлена кримінальна відповідальність повій.

В деяких країнах – таких, як Швеція, Норвегія, Ісландія – встановлена кримінальна відповідальність клієнтів.І на останок: інтимне життя є практично в кожної людини, і далеко не всі цим займаються через велике кохання і задарма. Просто є різні види оплати - є гра "в коротку", а є в "довгу", коли матеріальний зиск отримують не після кожного статевого акту, а вміють забезпечити цей обмін на роки, а то й на все життя.

І виходить, що трудівниці і трудівники лише ті, хто відкрито заявляє - я беру гроші тут і зараз. А хто вміє діяти філігранніше - той, виходить, вже не працівник/працівниця?) Де тут межа? вона настільки умовна, що навіть дикусію нема на чому будувати. Якщо по- чесному всіх легалізовувати, то це чи не половина людства, бо адюльтер - це що не робота? а ще додайте частину шлюбів, які засновані на обміні сексу на гроші.

Таким чином, я ще більше схиляюсь до думки, що легалізація в нашій країні потрібна не працівникам/працівницям, а сутинерам.

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