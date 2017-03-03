Как разговаривать с Донбассом?

Тема возвращения временно оккупированных территорий на Донбассе в 2014-2016 годах никогда не сходила со станиц СМИ. В данном контексте на конец минувшего года - начало нынешнего прозвучали очередные заявления политиков, государственных и общественных деятелей о возможности " возращения упомянутых территорий под контроль Украины уже в 2017 году ". Намерения прекрасные, но открытым остается вопрос о наличии у государства реально действующих алгоритмов и ресурсов для решения этой задачи. Наблюдая за риторикой сторон в обсуждении вопросов реантеграции, начинаешь понимать, насколько наши "игроки" далеки от этой проблемы, впрочем, как и желания ее решать.

К пониманию ситуации

Возвращение временно оккупированных территорий не силовым путем хоть и не в первую очередь, но в значительной мере зависит от ценностей, настроений и желани я их населения жить в независимой Украине, задекларировавшей европейский вектор развития.

Над тем, чтобы лишить их таких настроений давно и активно работает российская пропагандистская машина вместе с марионеточными т.н. "ДНР/ЛНР". Можно согласиться, что на тактическом уровне некоторые вещи нашему противнику удаются, ибо какая-то часть местных жителей на ментальном уровне видит свое будущее в так называемых "ДНР/ЛНР". Хотя и они осознают перспективы развития ситуации преимущественно в формате "замороженного конфликта", к чему активно стремиться нынешний российский президент со своей командой.

Текущая социально-политическая и финансово-экономическая нестабильность в Украине, умноженная на нездоровое противостояние элит, коррупционные скандалы, к сожалению, очень помогают нашим врагам формировать заведомо проигрышные для Украины настроения у своих же собственных граждан.

Ситуацию усугубляет невнятная политика и неэффективные действия структур всех уровней в отношении собственно Донбасса, а так же освобожденных от террористов территорий. В итоге люди не почувствовали свою нужность Украине и ожидаемый уровень внимания, учета своих интересов (пускай в ряде случаев и завышенных, но так думать - это их право). Эти факторы очень помогают оккупантам реализовывать свою "повестку дня" по закреплению на временно захваченных территориях.

Увы, некоторые наши "дальновидные" политики, депутаты, журналисты им в этом даже активно помогают. "Угольная блокада" - самый свежий и достаточно яркий пример. Здесь мало экономики и внятной политики, зато в переизбытке - политический популизм и манипуляции.

Тема Донбасса стала также разменной картой в риторике политических элит для "своего" электората на всей территории Украины. Иными словами, для многих украинских политических сил восточный регион страны, особенно Донецкая и Луганская области являются "неинтересными" из-за относительно небольшой численности населения не подконтрольных Украине территории и их электоральных запросов. В данном контексте абсолютно правы политические эксперты, считающие, что на негативе вокруг проблематики Донбасса строят свою популистскую риторику многие политические силы, рассчитывающие привлечь электорат на остальной, значительно большей части территории Украины.

В итоге ситуация вокруг Донбасса в составе Украины в уменьшенном виде напоминает ситуацию вокруг Украины на международной арене. Иными словами, как Украина из субъекта международной политики превратилась в объект действий внешних сил, так и Донбасс из субъекта территориального устройства, политической, социальной и экономической жизни страны превратился в некий объект деятельности бизнес- политических элит, которые во всю используют саму тему без реальных намерений и шагов улучшить ситуацию.

Диагноз определён. Ч то делать дальше?

Несмотря на несколько мрачноватую оценку ситуации, задачу по возвращению на ментальном уровне населения региона в состав Украины с государства и общества никто не снимает. Рецепт вполне очевидный - научиться правильно разговарива ть и наладить конструктивный диалог с жителями региона, волею судьбы оказавшихся жертвами внешней агрессии в самом эпицентре кризисной ситуации.

Толерантность, знание и желание понять собеседника, общение на одном языке являются непременными атрибутами любого конструктивного диалога.

Общение на одном языке означает, как минимум, коммуникацию с опорой на общие ценности и интересы. Увы, переписывание ныне " некоторыми " псевдоисториками нашего прошлого с механической заменой одних героев на других на примере Второй мировой войны - яркий пример непонимания Донбасса или их нежелания на практике объединять Украину на основе общих ценностей.

Опыт успешного разрешения в мире кризисных ситуаций, связанных с ценностной, информационной, культурной и т.д. реинтеграцией части населения страны показывает важность таких составляющих, как поиск общих ценностей и интересов, уход от "острых углов" исторического прошлого, терпимость и т.п. Увы, непонимание этого заставляет вспомнить известную мысль о том, что история ничему не учит, она больно наказывает за незнание ее уроков.

Через меня прошло огромное количество информации по вопросам настроений жителей региона: от закрытых аналитических отчетов наших западных партнеров и документов украинских спецслужб до материалов исследований общественных организаций. В обобщенном виде их основные выводы и рекомендации примерно следующие:

чем ближе к линии соприкосновения сторон - тем больше желание людей остановить войну любой ценой. По их мнению, сначала должны прекратиться обстрелы и жертвы, а лишь потом уместны диалоги о цивилизационном выборе и форме государственного устройства;

попытки решать будущее региона исключительно на Печерских холмах, без участия (или хотя бы учета позиций) местных властей, общественников, настроений местных жителей вызывает непонимание и осуждение;

люди разочарованы в местных элитах из числа "бывших", но в сложившихся условиях шансов на формирования новых элит и вливания "свежей крови" в общественно-политическую жизнь страны и региона достаточно мало;

для местных жителей в вопросах организации их жизни очень важно настроение и влияние трудовых коллективов;

люди часто не ощущают свою нужность в Украине и желание государства реально преодолевать кризис. В отношение данного тезиса важно понять приоритетность мер по обеспечению безопасности и экономических факторов над информационными, культурными и другими направлениями деятельности;

в данном контексте заметно влияние "потребительских настроений" на тему "государство и Европа нам должны ". В данном вопросе важно не заигрывать с людьми пустыми обещаниями, а создавать условия для их самореализации и развития, создания рабочих мест рыночными методами, поддержки развития малого и среднего бизнеса, формирования условий для инвестиций;

людьми очень болезненно воспринимаются попытки навязывать "новую" историю и административные методы замены ценностей и убеждений.

Особого внимания требует молодежь региона. Ее взросление происходит в условиях фактической войны и ценностно-идеологической дезориентации у

старших поколений. Причем у многих друзья-товарищи находятся по другую сторону линии соприкосновения, что не мешает им контактировать. Это в разы страшнее, чем разгул криминала в начале 90-х годов, наложивший отпечаток на целое поколение в плане цинизма, двойных стандартов морали и т.п. Извините, а у нас кто-то пытался ответить на вопрос, как разговаривать с этим подрастающим поколением? И какими словами и тезисами? Бигбордами о вреде "бытового сепаратизма"? Или предложениями отменить празднование 9 мая?

Также не нужно делить людей на жителей "подконтрольных Киеву/правительству/украинской власти территорий" ( увы, сама фраза звучит как-то странно) и жителей "временно оккупированных территорий" Несмотря на все препятствия и "железные завесы" - они все равно активно общаются. Как-никак, это век информационных технологий, которые активно используются наряду с такими традиционными технологиями, как "сарафанное радио". Успех диалога с людьми на временно оккупированных территориях возможен именно через "информационную диффузию" сквозь линию боевого соприкосновение благодаря их родственникам, друзьям, знакомым на всей территории Украины.

Поэтому можно предложить некую "дорожную карту диалога" для власти и общества в отношении жителей Донбасса. В список первоочередных мер "напрашивается":

возращение Донбасса из статуса "объекта" в статус "субъекта" государственной политики и общественно-политической жизни страны;

успех возможен не путем физического выдавливания из региона влияния России и "совкового" прошлого (это экстенсивный путь), а создания альтернативной привлекательной реальности в Украине, дающей людям возможности собственного выбора;

понимание настроений и запросов местных жителей;

четкое видение перспектив региона и путей их достижения, которые понятны и привлекательны для местных жителей, сформулированные с их участием через институты гражданского общества и СМИ;

реальные меры финансово-экономической стабилизации ситуации в регионе (желательно, на фоне аналогичного оздоровления ситуации во всей стране);

демонстрация политической воли по их достижению;

получение информационного доступа к целевым аудиториям на временно оккупированных территориях;

активное противодействие противнику в борьбе за настроения людей;

построение и поддержание коммуникации с учетом наличия обратной связи.

К счастью для украинской стороны, в стратегическом плане ситуация на столь мрачная. С прицелом на долгосрочную перспективу реальные шансы на успех есть именно у нас. Исправление украинской стороной упомянутых выше ошибок лишит противника возможности играть на них и строить свои информационные кампании на основе наших проблем и негативов. Тогда в арсенале у российского руководства останется лишь "совковый" набор: манипуляции, пропаганда, " фейки ", провокации и т.п. Что ставит его в заведомо проигрышное положение, которое не способны компенсировать никакие денежно -ресурсные вливания в т.н. "ДНР/ЛНР".

https://m.censor.net.ua/blogs/…/kak_razgovarivat_s_donbassom



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