8 марта - день сексизма и унижения

Автор: Олена Шевченко Правозахисниця, голова ГО Інсайт

“Саме чудове, що в нас є - це українські жінки”

О борьбе женщин за равные права говорили много и часто и продолжают говорить. Не думаю, что эта борьба когда-нибудь закончиться. Феминизм существует давно и женщины по всему миру в 21 веке все еще боятся за то, чтобы не подвергаться унижению по той простой причине, что они родились женщинами.

Для кого-то это может быть не очевидным, вернее, многим людям все еще сложно понять почему нужен феминизм и борьба за равноправие, ведь женщины уже давно получают образование, имеют возможность работать, голосовать, решать, участвовать в политике и тд. Давайте вспомним наше 8е марта, с которым мы все выросли, повзрослели и до сих пор живем.

В моем детстве 8-е марта ассоциировалось с необходимостью рисовать открытки маме и бабушкам и поздравлять их с международным женским днем. Знала ли я о чем этот день? Рассказывали ли мне о его смысле? Конечно нет, это был, скорее, рефлекс, как и для всех других.

8 марта - женский день, когда мужчины поздравляют женщин и девочек, а 23 февраля - мужской день, когда девочки и женщины поздравляют мальчиков и мужчин. Уже тогда не было понятно, почему с днем защитника Отечества поздравляют исключительно мужчин и мальчиков, потому как, уже на то время, в армии служили и женщины.

Знаете в чем еще принципиальное отличие этих дней? В том, что на 8е марта, получив букет в зубы, женщина должна была приготовить стол для праздника, а потом все убрать, если ей, конечно, не повезло быть выгулянной в ресторан, за который, чаще всего нужно заплатить сексом. Но и на 23-е февраля происходило тоже самое, с небольшой поправкой на подарок мужчине. Работа дома, включая воспитание детей, - это тот неоплачиваемый женский труд, который по умолчанию перекладывается на женщин, так, будто бы они родились с кастрюлями и швабрами и врожденным умением готовить и убирать, ну и растить детей, конечно же.

День борьбы за права, за равный доступ к ресурсам, постепенно превратился в день угнетения, когда тебе официально напоминают о твоем традиционном месте, твоей роли и твоей неполноценности: Женщина - слабая половина человечества. Для меня до сих пор загадка, как можно радоваться такому поздравлению? В чем слабость? В том, что в среднем женщины физически меньше и слабее? Тогда у нас должны главными быть гориллы и слоны. Желаем настоящего женского счастья! А именно - найти настоящего мужчину и удачно выйти замуж. На этом, в принципе, все амбиции для женщин закончены, потому как это счастливый финал всех сказок.

Вы хотите карьеру? Тогда у вас что-то не в порядке с сексуальной жизнью. Быть нежной и красивой и чтобы мужчины на руках носили. Простите, а умной и успешной можно? А реализованной? А самостоятельно передвигаться и решать?Быть всегда желанной. Вот здесь напрочь отсутствует субъективность женщины. Это пожелание основано на объективизации женщины, как сексуального объекта, который желают или не желают и от которого, в принципе, ничего не зависит. Захотели - взяли, не захотели - отвергли.

С праздником весны, дорогие женщины, цветите и распускайтесь, как цветы. Это знаете о чем? Это напоминание о ценности женщины, которая не утратила невинность. Весна и цветы - это символ невинности и расцвета. Нельзя не вспомнить поздравление Януковича, когда он рассказывал, как весной начинают раздеваться украинские женщины, дабы привлечь в Украину иностранцев (понятное дело, что мужчин, у кого же еще есть деньги?!)

Далее следует огромный список: Хранительница очага, мать, жена, берегиня, лучшая хозяйка, ухоженная и красивая, нежная и изящная и тд. Узнаете себя? Да, это образ настоящей женщины. А теперь попробуйте поздравить мужчин, используя все вышеперечисленное. Думаете они обрадуются? Я думаю, что для них это будет унизительно. А знаете почему? Потому что быть сравнимым с женщиной - это унижение для мужчины, в любой ситуации. Быть мужественной в сложных ситуациях - это комплимент и это значит действовать, как мужчина. Быть женственной - это комплимент исключительно для женщин и оскорбление для мужчин. Это значит быть слабаком, тряпкой, недочеловеком и бабой. Так почему же, мы, женщины, позволяем к себе так относиться?

Касаясь поздравлений, связанных с темой военной, тут все традиционно, как и с 23м февраля:“Хотим сказать спасибо тем женщинам, которые ждут своего мужа с фронта, сохраняя домашний очаг, тем, которые ждут своего героя с войны”. А где, простите, что-нибудь о женщинах, которые воюют? Или это незначительное отклонение?

Закончу я, пожалуй, очень распространенным поздравлением к 8-му марта, после которого хочется пойти и принять душ. “Самое лучшее, что у нас есть - это украинские женщины. Они лучше всех в мире, самые красивые, самые терпеливые и понимающие, И, наверно, вы лучшее, что есть в этой стране, не чернозем, не географическое положение и тд. Самое лучшее, что у нас есть - это вы - украинские женщины! Оставайтесь такими же нежными и красивыми”!

Не знаю, стоит ли это комментировать. Я думаю, что до тех пор, пока кто-то будет считать женщин своей собственностью и оценивать их по уровню терпимости и понимания по отношению к мужчинам, сексизму, дискриминации и насилию, включая психологическое, мы будем праздновать 8-е марта, как день унижения женщин, а не борьбы за равные права.

Поэтому я считаю, что 8 марта - это необходимый день, когда мы можем выйти на улицы и напомнить всем, что в нашей стране нет равноправия мужчин и женщин, у нас есть иллюзия равенства и попытки игнорировать реальность, завещая ее “знаками внимания”.

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