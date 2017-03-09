Українці вимагають показових жертв на вівтар боротьби з корупцією

Автор: Володимир Фесенко Директор Центру політичних досліджень "Пента"

Громадські та політичні активісти заблокували суд, де мали прийняти рішення щодо запобіжного заходу по справі Голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Активісти побоювались, що не буде ухвалено жодного рішення і Насіров вийде на свободу без жодних обмежень. З формальної точки зору в цій акції є ознаки тиску. Але вся ця ситуація є не настільки однозначною.

На превеликий жаль, це вже певна і не дуже добра традиція. Тобто така ситуація для України виникає вже не вперше. Згадаємо, 2008 року після абсолютно законного указу Віктора Ющенка про розпуск Верховної Ради через відсутність коаліції, «Батьківщина», тиснучи на суди, заблокувала цей указ і він не був виконаний. Це дуже показовий приклад. Під час президентства В.Януковича проходили протестні акції проти судових процесів над Юлією Тимошенко та Юрієм Луценко. Зараз в Україні є вплив післяреволюційної доби, відбувається багато конфліктних судових процесів, де стикаються протилежні політичні інтереси, часто використовуються "майданні" методи тиску на владу, зокрема і на суди. Це вже прояв революційних настроїв та звичок, притаманних багатьом політичним та громадським активістам.

Але загальна причина таких акцій і раніше і зараз - недовіра до судів і суддів, відсутність віри у справедливість судових рішень, навпаки існують підозри або у політичній заангажованості судових рішень, або у корумпованості суддів. Тобто це відображення національних особливостей української політики, національної політичної свідомості і взаємин між громадянським суспільством та судовою системою.

Стосовно справи Романа Насірова інакше й не могло бути. Гостроти і конфліктності в даному випадку додає негативне ставлення до фіскальної служби і підозри в її тотальній корумпованості. Але ось у чому парадокс ситуації. Зараз, безумовно, судові рішення по цій справі (про запобіжний захід Насірову і надалі в цілому по справі), швидше за все, будуть ухвалюватися під суспільним тиском. І вони будуть такими собі політико-правовими рішеннями. Суспільство вимагає показових і вагомих жертв на «вівтар» боротьби з корупцією. Саме Роман Насіров і може стати такою жертвою. В даному випадку йдеться не про оцінку ступеню його провини, а саме про жорсткий суспільний запит. У результаті, суди змушені будуть рахуватися з цим суспільним запитом і відповідними політичними настроями, а також діяти відповідно до норм закону.

Як це не парадоксально, для адвокатів пана Насірова та його самого саме в цьому є певний шанс. В перспективі вони можуть оскаржувати рішення українського суду, якщо воно їх не буде влаштовувати, в Європейському суді з прав людини, посилаючись на те, що це рішення ухвалювалось під тиском громадськості.

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