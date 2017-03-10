Про передавачі на Карачуні

Обережно, розганяють #фейкову #зрада, там де іі немає: що ніби то вежа на Карачуні побудована тільки для краси і передавачі на ній не працюють.

Якщо під'їхати ближче до вежи, то можна на власні очі побачити і фідери, і антени- "пелюстки". Всі FM, аналогові передавачі приватні та держканалів з грудня працюють. Так що тут все #перемога.

А тепер пройдусь по реальним наявним #зрадам:

#Зрада 1:

Не переніс своі цифрові передавачі на нову вежу Зеонбуд. Але це приватна компанія (в засновниках якої як кажуть є акціонери наближені до минулої влади) і концерн РРТ не має на неї впливу. В той же час росіяни надали "ДНР" цифровий 8 кВт передавач і тепер звісно вони з 364 м вежі мовлять досить далеко в цифрі в глибину нашої території.

#Зрада 2:

Уряд однієї з краін Західної Європи ще восени запропонував нам обрати з 150 цифрових передавачів Т1 20, які вони нам готові подарувати. До речі там біля 15 передавачів таких, що підлягають пере налаштуванню під Т2. Є дуже високої потужності. Нажаль досі (вже більше ніж 5 місяців ці передавачі не обрані). Вчора мені повідомили що можливо обрали 5. Чому не 20 мені так і не пояснили. Та Комісія, яку я очолювала, і яка щотижнево розглядала по 25 питань, нажаль зараз щотижнево не збирається і відповідно таку кількість питань не розглядає навіть за квартал. Тому темп встановлення нових передавачів суттєво зменшився. В середньому потрібно 6 місяців для оформлення документів, отримання дотаційного або закупівлі нового передавача і його включення.

#Зрада 3:

Фінансування на будівництво вежі в Покровську (для мовлення на Донецьк) перший раз ми запросили ще на початку минулого року. Після чого отримали 3 відмови від МінФіну та одну від МінЕконому (про це писали Oleksiy Matsuka та Віталій Сизов). Потім обіцяли розпочати будівництво цього року. Поки нічого не відбувається.

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