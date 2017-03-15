Правильным ли является решение СНБО прекратить торговлю с ОРДЛО?

Автор: Тетяна Заровна Журналістка, вимушена переселенка з Донецька

Правильным ли является решение СНБО?

Правильным было бы еще 3 года назад начать работать над созданием автономной от т.н. Л-ДНР системы энергообеспечения, а не обогащаться на теневых поставках из ОРДИЛО.

Удручает, что мошенники успешно манипулировали сознанием масс в своих корыстных и политических целях. Однако, в сложившейся ситуации не могло быть иного входа.

Поскольку *уйло отжало украинские предприятия, продолжать торговлю с ними означало бы в той или иной мере признать "власть" всяких фейковых персонажей типа захара или плотвы.

К сожалению, вернуть захваченные ими территории теперь будет еще сложнее, а все последние шаги РФ как раз и были направлены на дальнейшей отторжение ОРДИЛО. Связь с Украиной отторгнутой части Донбасса теперь будет еще более призрачной.

А что будет с украинскими гражданами на захваченных территориях? Могу о них только печалиться. Но продолжать отношения с оккупантом в РФ, или в т.н. Л-ДНР означало бы - потерять остальные территории...

Так слабость или силу проявила власть? Можно сказать, что поддалась шантажу, можно сказать - совершила вынужденный компромисс. А силу проявит в том случае, если сделает из этой истории правильные выводы: движимая инстинктом самосохранения, хотя бы - на иные мотивы уже не рассчитываю.

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