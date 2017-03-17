Рішення щодо припинення торгівлі з ОРДЛО може бути переглянуто

Автор: Валентин Гладких Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»

Такі контроверсійні і суспільнозначущі питання, як припинення економічних взаємин з окупованими районами Донецької та Луганської областей, мають вирішуватися шляхом пошуку політичного консенсусу. Наразі цього не сталось. Виникає питання: а наскільки наш найвищий представницький орган – парламент - дієздатний і спроможний приймати подібні рішення? Відповідь цілком очевидна – сьогодні у Верховній Раді України більшість політиків налаштовані на продукування конфліктів та роздмухування суперечностей, а не на пошук консенсу та компромісів. Звісно, якщо не йдеться про підвищення собі зарплатні.

Тому довелося вирішувати ситуацію з блокадою Донбасу РНБО. Однак все це виглядає, як намагання нинішньої влади уникнути відповідальності і у разі необхідності мати простір для оперативного маневру з можливістю перегляду рішення.

З огляду на це, не думаю, що саме такий вихід із ситуації стане остаточним. Тому що не можна вирішити питання про характер взаємин із, так званими, ЛДНР без розгляду її у більш у широкому контексті – взаємин з РФ, інакше, ті ж самі ресурси і товари, якими ми обмінювалися з окупованими територіями безпосередньо через лінію розмежування, будуть потрапляти на територію України опосередковано - через російсько-український кордон. Причому цілком легально, але при цьому збагачуючи інших суб’єктів – російських та лднрівських ділків. Українські олігархи це переживуь, звісно. В кінцевому рахунку все одно всі свої витрати вони перекладуть на споживача – українського громадянина. Тому я би не став зловтішатися щодо втрат Р.Ахметова чи ще когось з вітчизняних олігархів. Вони свої питання вирішать або з ватажками ЛДНР, або безпосередньо у Москві.

Не варто виключати й сценарію, коли підкилимними рішеннями будуть визначені кілька суб'єктів, які монополізують цю торгівлю, замкнувши всі корупційні потоки на собі. Чи є такий варіант корисним для Української держави – питання риторичне.

Ще хотілося б зауважити, що рішення РНБО потягне наслідки й на міжнародній арені. І негативну реакцію з боку Франції та Німеччини ми вже почули.

Отож висновок такий.

Рішення РНБО щодо припинення торгівлі з так званими ЛДНР не є остаточним. Це рішення не можна назвати таким, що досягнуто в результаті консенсусу як владних еліт, так і суспільства. Відповідно, воно може бути переглянуто і, швидше за все буде переглянуто. І рано чи пізно, але парламенту таки доведеться взяти на себе відповідальність за вирішення цього питання. Втім, такі питання варто вирішувати не на рівні внутрішньополітичної боротьби за владу і власність, а у глобальному контексті – щонайменше у контексті подальших стосунків з РФ та ОРДЛО. Наразі, крім нескінченного повторення мантри про «необхідність відновлення територіальної цілісності України» та «країну-агресора», маємо абсолютну невизначеність і цілковиту відсутність реального бачення алгоритму «відновлення територіальної цілісності». І ситуація з блокадою продемонструвала це з усією наочністю.

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