Україна ніколи не вела і не веде торгівлю з окупованим Донбасом

Автор: Володимир Фесенко Директор Центру політичних досліджень "Пента"

У ЗМІ рясніють заголовки, що РНБО прийняла рішення припинити торгівлю з, так званими, ЛДНР. Що ж… По-перше, поняття «торгівля» в даному випадку є не зовсім коректним. Рішення РНБО стосується припинення переміщення вантажів через лінію розмежування. Ніякої торгівлі у повному розумінні цього терміну ми не вели і не ведемо з окупованими районами Донецької та Луганської областей. Немає жодних ознак цієї торгівлі: відсутня фінансова система розрахунків, немає жодних договорів та стосунків з ОРДЛО, немає актів купівлі-продажу як таких.

Що ж тоді було? До середини лютого був обмін матеріальними ресурсами між підприємствами Рината Ахметова. Тобто відбувалось звичайне переміщення, наприклад, залізної руди з українських рудників пана Рината до його ж підприємств на неконтрольованих територіях Донбасу. Або ж навпаки, вугілля з територій ОРДЛО – на металургійні підприємства Рината Ахметова та електростанції в Україні.

По-друге, це не є виконання ультиматуму учасників блокади. В першу чергу це реагування на рішення та дії сепаратистів щодо націоналізації підприємств з українською юрисдикцією в ОРДЛО.

Таким чином, рішення РНБО фактично юридично зафіксувала ситуацію, яка і так вже існувала: протягом останніх тижнів перетин ресурсів через лінію розмежування припинився. Фактично влада «заборонила» те, що й так вже не відбувалось. Але головним чином це заборона на майбутнє на стосунки вже з підприємствами т.зв. ДНР і ЛНР.

Варто зауважити й наступне. Мова йде про припинення доступу в прифронтову зону не тільки вантажів, але й автоколон. Тобто це є також захід безпеки, який спрямований проти тих активістів, які беруть участь у блокадних акціях. Отож доступ до зони конфлікту їм буде також обмежений.

Рішення влади було вимушеним. Але це була реакція на дії сепаратистів, адже вони націоналізують підприємства, які мали українську реєстрацію. Потрібно було відповідати на такі дії сепаратистів. Тож рішення РНБО щодо припинення переміщення вантажів через лінію розмежування можна вважати своєчасним. Цим усім влада демонструє, що вона захищає національні інтереси і не дозволяє провокувати ситуацію в зоні АТО окремим «активістам».

Думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не несе відповідальності за зміст цієї публікації.

Думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не несе відповідальності за зміст цієї публікації.