Сбербанк и все о чем не говорят наши политики

Автор: Олександр Охрименко Президент Українського аналітичного центру

В украинских, и не только украинских политиков, есть скверная привычка не говорить правду, перекручивать факты и нагнетать истерику, при этом не думать совершенно к чему приведут их политические интриги и провокации.

В Украине нет российских банков, в Украине есть украинские банки с российским капиталом. Именно таким банком и является «Сбербанка России в Украине». Собственником, до недавнего времени, этого банка являлся Сбербанк России, при этом вкладчики, которые размещают депозиты, юрлица и физлица, которые имеют счета в этом банке и юрлиц и физлица, которые получили кредиты в этом банке это все резиденты Украины. Поэтому, все эти разговоры о том, что в Украине работают российские банки выдумка политиков. В Украине работают украинские банки с российским капиталом.

Действительно после «реформ Гонтаревой» в Украине очень много банков было закрыто, но это больше вина НБУ, чем самых банков. Украинские банки с российским капиталом, не только не закрылись, но даже увеличили капитал, как того требовал НБУ и МВФ. За 2016 года российские инвесторы инвестировали 2,2 млрд. долл в украинские банки с российским капиталом. Все эти разговоры, что украинские банки с российским капиталом платя налоги в Россию или финансируют террористов и сепаратистов в Украине обычный фейк политиков. Которые просто врут, как часто это с ними случается. Как раз украинские банки с российским капиталом платят налоги в украинский бюджет и если и финансируют то украинскую армию, а не наоборот.

«Деньги любят тишину» это истина, которая работает во всей банковской системе мира. Если нет «тишины», если им мешают работать, то это заканчивается проблемами для банков и для экономики Украины. Поэтому не удивительно, что Путин с восторгом воспринял блокаду украинских банков с российским капиталом. Получилось, что сами украинцы, которые блокировали украинские банки с российским капиталом, уничтожают экономику Украины в угоду Путину. Только этого и хочет Путин, чтобы украинские политики и разного рода политические демарши разваливали экономику Украины. Вот тогда он действительно «голыми руками» возьмет Украину, как «плод уплывший к его ногам».

На данный момент, продажа украинского Сбербанка инвесторам из Великобритании и Прибалтики фактически делают украинский банк Сбербанк уже не банк с российским капиталом, а банком, где собственник с ЕС. Это решает проблему. Хотя бы формально, но этот банк уже не имеет российских собственников. Не исключено, что банк и поменяет название, что позволит успокоит и нивелировать политические страсти. Вкладчики и клиенты Сбербанка тоже смогут нормально обсуживаться в этом банке, хотя и с новым собственником.

Но может ли это заставить Путина отдать Крым или прекратить войну на Донбассе? Нет и еще раз нет, это может только ослабить экономику Украины в угоду Путину. Вопрос: «Зачем это было делать и кому это в конечном итоге выгодно?»

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