Дискриминация и трудовой кодекс

Автор: Олена Шевченко Правозахисниця, голова ГО Інсайт

В последнее время только ленивые не обсуждали прохождение нового Трудового Кодекса через комитеты Верховной Рады. Почему же разгорелись горячие споры вокруг законодательства о труде?!

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил на своей странице в Facebook, что Петр Порошенко не подпишет новый Трудовой кодекс, если в нем будут отсутствовать антидискриминационные нормы. Что же такое эти антидискриминационные нормы и почему они отсутствуют в новом трудовом кодексе?

В конце 2015 года Верховная Рада Украины с 6-й попытки смогла проголосовать за включение в действующий Кодекс законов о труде антидискриминационной поправки, которая включала в себя запрет дискриминации в сфере труда по более чем 10 признакам. Но, как и ожидалось, больше всего споров вызвало наличие там «сексуальной ориентации». Мы тогда провели по Радой целый день во время акции «Тисни», требуя принятия пакета евроинтеграционных законов от наших депутатов, которые были необходимы для безвизового режима.

Одним из самых неприятных моментов тогда стало обсуждение в Фейсбуке подготовки акции «Тисни», когда организаторы «попросили» приходить без радужной символики, дескать так ЛГБТ «перетянет на себя все внимание» и «не надо провоцировать депутатов». Но сейчас не об этом.

Депутаты нарушили регламент, но приняли антидискриминационную поправку. Тогда еще Гройсман с трибуны, просил депутатов нажать на кнопки и заверял, что никогда в Украине не будет однополых браков – «мы этого не допустим» и «защитим традиционные ценности», заявил он. Честно говоря, было ощущение, что тебе на голову вылили ведро с помоями. Что же происходит теперь?

Как мы знаем, Украина почти получила безвиз и депутаты под шумок решили изъять любое упоминание признаков, по которым запрещена дискриминация, оставив формулировку депутата П. Унгуряна – любая дискриминация и по любому признаку запрещена в сфере трудовых отношений. Учитывая, что люди и так не понимают что такое дискриминация и как она проявляется, не говоря уже о том, как это работает в суде и что понимают под этим судьи и тд., такая формулировка, по сути, делает антидискриминационную норму чисто номинальной.

Если мы не упоминаем проблему вслух, не называем ее – она не существует. На данный момент в законодательстве Украины, единственный закон, где упоминается «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность» - это действующий Трудовой кодекс. Естественно, что международное сообщество возмутилось подобным нарушением предыдущих соглашений.

Конечно же именно эта «скандальная тема» и вызвала больше всего обсуждений, связанных с новым Трудовым кодексом и мало кто обращает внимание на то, что в нем существенно сужаются права рабочих и социальные гарантии, а так же роль профсоюзов. А теперь немного про процессы.

Пару месяцев назад в Украине разгорелся скандал с провалом Ратификации Стамбульской конвенции, которая защищает женщин от домашнего и сексуального насилия. Кто же стал противником такого нужного документа? Рада церквей Украины. Именно они «блокируют» ратификацию с целью недопущения появления в украинском законодательстве понятий «гендер», «гендерное насилие», «сексуальная ориентация». В этом они видят «пропаганду гомосексуализма».

Почему именно депутат П. Унгурян так рьяно отстаивает «традиционные ценности» в Украине и борется с гендерной политикой? П. Унгурян - глава межфракционного объединения «За духовность, моральность и здоровье Украины», постоянный участник и оратор на акциях «Любовь против гомосексуализма» и других анти-гендерных акциях.

Портал «Новости христианского мира» пару дней назад опубликовал новость о награждении депутата Унгуряна орденом «За заслуги», который ему вручил А. Парубий. При вручении депутат заверил, что будет прилагать все усилия для построения успешного государства, основаного на духовных, моральных и патриотических ценностях. Во времена Януковича депутат Унгурян был активным участником «молитвенных четвергов» в Верховной Раде Украины.

Во время проведения 1-го Конгресса христианской молодежи СНГ и стран Балтии в августе 2008 года был избран первым председателем Молодежного совета Евро-Азиатской Федерации евангельских христиан-баптистов. С 2009 год – член Молодежного совета Всемирного Баптистского Альянса (BWA). В 2010 году на Всемирном конгрессе баптистов на Гавайских островах, избран ответственным за Евразию в Комитете всемирной миссии Всемирного Баптистского Альянса (BWA). В 2011 г. избран снова руководителем Молодежного комитета Евро-Азиатской Федерации евангельских христиан-баптистов. С 2011 года – руководитель Комитета внешней миссии ВСО ЕХБ Украины.

Так отделена ли Церковь в Украине от государства и почему она может влиять на государственную политику, «блокируя» принятие важных законопроектов и анти-дискриминационных норм? Конечно, прямого влияния на голосование Совет Церквей не имеет, но принимая во внимание сколько депутатов Верховной Рады от них «зависят» выводы можно сделать самостоятельно.

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