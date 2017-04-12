Щодо блокування російських банків в Україні

Автор: Валентин Гладких Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»

Днями активісти намагалися вдруге припинити роботу російських банків на теренах України. Однак ці акції пробудили в українського народу як позитивні, так і негативні реакції.



Наприклад, я, повністю поділяючи гасло Хвильового “геть від Москви”, тим не менше не підтримую жодних дій, які йдуть у розріз із чинним законодавством України. Адже є закон і всі мусять бути рівними перед ним, безвідносно до світоглядних чи ідеологічних симпатій чи антипатій.



Якщо є претензії до суб’єктів господарювання, які мають коріння у РФ, відповідно потрібно діяти в правовому полі. Водночас, варто пам’ятати, що у глобальному світі, у глобальній економіці говорити, що якийсь капітал є російським чи неросійським, до певної міри безглуздо. Я б порадив почитати Карла Маркса, який пише, що капітал не має національності. Для капіталу є єдиний сутнісний елемент – це можливість або неможливість отримувати прибутки. А отже економічні взаємини варто будувати, виходячи з економічних інтересів України. В цих офісах (маються на увазі банки Сбербанку) працюють українські громадяни, вони платять податки в український бюджет, ці фінансові установи можливу кредитують українські підприємства тощо. Якщо ж ми бачимо, що російські банки є своєрідними порохотягами, які навпаки «викачують» гроші з нашої економіки і переводять їх до Росії, тоді, безумовно, потрібно реагувати жорстко. Крім того, не треба забувати, що ми, говорячи про російську агресію, за три роки так і не визначилися остаточно щодо характеру наших взаємин з РФ.



Але як би там не було, наголошую, потрібно вирішувати всі питання в правовому полі. Якщо ні, то ситуацією буде керувати людина з рушницею. Кожен на власний розсуд буде визначати, кому можна працювати, а кому – ні; хто добрий, хто поганий.



Що ж до активістів під російськими банками та дій правоохоронці, хотілося б зазначити, що поліція не є декоративним органом, це силовий орган, основна функція якого забезпечувати правопорядок і законність. Держава і правоохоронні органи мають монополію на легальне та легітимне використання насилля у випадках і межах, визначених чинним законодавством. Інша справа, що мені хотілося б, щоб зрештою, була реалізована одна з обіцянок нашої влади – і ми нарешті побачили правоохоронців, які мають шоломи з персональними номерами. Так можна буде встановити, хто з них діяв у відповідності до чинного законодавства, а хто зловживав своєю владою і надмірно використовував насилля.



В цілому, ми маємо усвідомлювати, що правоохоронні органи мають право застосовувати силу для того, щоб відновлювати та забезпечувати законність, безвідносно до того, хто і з якою мотивацією цей закон порушує.

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