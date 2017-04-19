Новый закон о жилье для переселенцев и АТОшников - мираж

Автор: Тетяна Заровна Журналістка, вимушена переселенка з Донецька

Мы - как путники в пустыне, в состоянии обезвоживания приятно обсуждаем мираж: приятненький закончик о 50%-ой компенсации жилья для ВПЛ и ветеранов АТО, а я думаю о том,что Гройсман его подал с целью поставить галочку в графе "забота о людях",ради демонстрации.

Могу спорить, что работать он не будет ни в каком объеме.Ну разве что пару человек из числа таких атошников и переселенцев, как какой-нибудь фейковый семенченко или другой нардеп, прокурор,и тп. хитрая харя воспользуются шарой.Ведь как оно вышло с историей выделения земли для АТОшников? Получили бесплатно землю в Чернечьем лесу руководители СБУ, а более достойных атошников не нашлось в стране. Да и то, получили по беспределу, на горе остальным украинцам - получили тупо в заповеднике!...

По факту с этим новым законом будет так:не то что половины стоимости приобретенных квадратов Держава не даст безвозмездно,но даже льготный кредит на 30% не получите. Во-первых, это очень большие деньги в масштабах страны и в масштабах потребностей ВПЛ, и уже потому - всего лишь красивая сказочка для доверчивых барашков: бее-ее...

Грубая реальность такова: даже помощь ВПЛ, гарантированная - заложенная в бюджет компенсация, систематически не выплачивается больше чем половине реальных переселенцев, которые за 3 года ни разу не были в ОРДИЛО.Чинуши изобретают постоянно способы, чтобы не дать, издеваются проверками на дому,душат новыми требованиями к справкам.Свежий ужас - идентификация и верификация, которую не могут самостоятельно проходить инвалиды и беспомощные старики, а в Ощадбанке говорят, что не обязаны выезжать на дом - приходите сами, с костылями, на носилках - вот как хотите, так и ползите.

И тут начинается особый цинизм: экономия на самых старых пенсионерах, ведь "не верифицированных" лишают и пенсий. Все делается ради того, чтобы человек махнул рукой на эти несчастные 400 или 800 грн., или просто подох под забором. Не будем забывать, что и арендодателю совершенно не в кайф эти проверяющие из собеса, которые могут стукнуть в налоговую (думаю, что и стучат). Да что я вам рассказываю - сами знаете: масса существует приемчиков, чтобы отсечь от бюджетного котелка "лишние рты".Включая детей-студентов.

Если не ошибаюсь, еще в 2014 году вышел закон о льготах для студентов-переселенцев - там и бесплатную общагу обещали, и стипендию, и еще что-то...А по факту уже в 2014-ом ректоры сказали, что бесплатной общаги для детей -переселенцев не могут дать, так как Держава не компенсирует. А в 2017 году начался ералаш со стипендиями. Уже даже успешно сдавшие сессию получают ее по придуманному рейтингу - то есть, получают, не все, к примеру, "хорошисты", а самые рейтинговые из хорошистов. А как жить другим? Другие дети-переселенцы по идее должны получать социальную стипендию, и вот уже вторая половина апреля, а ни разу в текущем году не получали! Даже здесь Держава на***вает, воруя у тех, кто представляет ее генофонд, обдирает свое же будущее! (((

А вот еще прикол: те переселенцы, которые исхитрились продать за бесценок какую-то часть имущества на неподконтрольной,и купили лачугу на просторах Украины - не могут рассчитывать на субсидию по коммуналке, которая иногда доходит до 3-4 тысяч грн в месяц! Почему?

А Держава считает, что это же ведь богатые люди, вы шо! Богат каждый, кто в год сделал покупку на сумму свыше 50 тыс грн,и значит такой чел не вправе претендовать на субсидию. Напрасный труд - пытаться доказать, что человек не приобрел, а потерял, так как утратил в разы больше имущества, чем пробрел. Потери и приобретения несопоставимы...

И когда меня спрашивают: "Блин, так что же делать, как жить, если на нас Держава забила полностью?" - спрашивают такие же люди, как и я - брошенные на самоспасение, на самоэвакуацию, на самовыживание, я говорю, что мне стыдно, но я не буду упрекать никого из молодых, из представителей системно убиваемого малого бизнеса.. за то, что вы поступите с Державой так, как она с вами (пошлете нах..). И я не буду менее уважать патриотов, которые уезжают в Польшу или Грузию. Уезжают навсегда. Так, что напрасно вы, Владимир Гройсман тешите себя надеждой (если таковая имеется)на то, что ваше правительство, как и ваш Минсоц с прочими "заботящимися" о нашем благе смогут кого-то обмануть. Благодаря вам, мы знаем что такое дискриминация и поражение в правах.

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