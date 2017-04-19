Теперь депутаты не пьют по ночам и обычным украинцам не дают

Автор: Денис Ципін Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права

Пьянствовать ли ночью?

Наши дорогие местные киевские депутаты не знают меры в заботе о народе! Не поверите, но теперь депутаты сами не пьют по ночам и нам не дают.

Утрирую, конечно, но если серьезно говорить, запрет продажи алкоголя в ночной час, это, во-первых, незаконно, во-вторых, унизительно для всех, кто пьет и знает меру и абсолютно бесполезно для тех, кто пьет непробудно.

Многие заботушки в оправдание ссылаются на статистику, но эта мега-ложь не может убедить киевлян, поскольку всякий здравомыслящий понимает подвох и закрывает свой слух, когда нас нагружают цифрами, посчитанными специально для нас.

Плохо ли, если человек пьет вино, пиво или водку? Ответить сложно, это вопрос риторический. Лучше бы было, если бы все ели травку, не убивали и козявку и с мухами дружили. Но человек другой, возможно пока другой, но мы приучены снимать стресс и запивать любовь крепким и слабым алкоголем. Для некоторых это отдушина, иногда единственная. И это плохо, но…

Итак, депутаты вместо наведения порядка в сфере коммунального грабежа, вместо создания в Киеве территории свободной от коррупции и притеснений бизнеса, отбирают у киевлян возможность заехать ночью в магазин после 12 часового рабочего дня и купить себе бутылочку холодного пива, чтобы выпить и спокойно заснуть до шести утра, когда надо вставать, упорно работать и платить налоги.

Есть в этом одна здоровая идея: киевлянам надоела пьяная тусня вокруг местных ганделыков-киосков. Понимаю и поддерживаю запрет на распитие спиртных напитков прямо возле магазина и тем более ночью. Это важно и касается всех. Только такой запрет уже есть! И у полиции руки развязаны, но не доходят, так как даже приукрашенная статистика воровства, грабежей и разбоев показывает, что корень зла совершенно в другом месте и растет посреди многих центральных улиц и красивых правительственных домов.

Дайте людям работу, обеспечьте стабильность, покажите как прекрасно и важно быть здоровым и вести активный образ жизни, путешествуя по миру на заработанные на родине деньги и все встанет на свои места без каких-либо запретительных мер. Наш добрый и трудолюбивый народ заслуживает большего!

Думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не несе відповідальності за зміст цієї публікації.