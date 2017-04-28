В Україні є три мовних гетто: Донецьк, Луганськ та Крим

Особисто я не слідкую за творчістю Олега Скрипки, однак його слова стосовно вивчення української мови підтримую. Для прикладу, діти, які володіють двома мовами, розумніші за тих, хто розмовляє однією. У них апріорі вищий IQ. Це не вигадки, це доведений медичний факт. Чим більше мов людина знає – тим кращий у неї рівень освіченості, вищі інтелектуальні здібності, вищий рівень адаптивності, більша здатність до поліваріантності рішень. Якщо ваша дитина вивчає дві і більше мови, вона зможе краще реалізуватися у цьому житті, бути успішною людиною. Ви хочете, щоб ваші діти були дурніші чи розумніші? Питання риторичне!

У нас в країні є купа ідіотів, які хоч і розуміють, що дитина-білінгва буде мати більші шанси на успіх в житті, вперто не хоче вчити українську мову і нею користуватися.

Олег Скрипка сказав про гетто для тих, хто не може вивчити державну мову. Насправді у нас уже є три гетто: Донецьк, Луганськ, Крим. Саме на цих територіях українська мова заборонена. Там за вживання української мови застосовували тортури і навіть вбивали. Люди, які засуджують Олега Скрипку, заплющують очі на те, що де-факто відбувається знищення нашої рідної мови. Якщо у вас відсутнє відчуття справедливості та здорового глузду, будете засуджувати виключно Олега Скрипку. При цьому, немов стадо ідіотів, не будете бачити протилежної ситуації. Якщо ви захисники людських прав, тоді в першу чергу потрібно засудити Плотницького, Захарченко і Путіна, які проводять геноцид українців і послідовно продовжують комуняцько-гебешну лінію знищення української нації. Немає більшої брехні, ніж частина правди. Багато є таких, які бачать лише одну сторону проблеми, а від картини в цілому відмовляються.

В цілому я поділяю погляди Олега Скрипки. Так, я визнаю, що його формулювання позиції могло бути кращим. Але на загал… У чому Скрипка не правий? На теренах нашої країни українська мова постійно знищувалася Російською імперією свідомо. Хіба хтось сподівався, що не піде зворотній процес відновлення української мови? Українська мова вижила в концтаборах, репресіях, ГУЛАГах… Вона вижила тоді, і буде процвітати й надалі. Єдине зайве слово, яке застосував Скрипка, - це «гетто». Воно асоціюється з голокостом та вбивством. Я впевнений, якщо замість «гетто» застосувати щось на кшталт суміші між резервацією і зоопарком, то тоді вислів Скрипки буде повністю коректним.

Нашій владі потрібно просувати просту ідею. Якщо ви хочете бути успішною людиною, зробити кар’єру, необхідно знати державну мову. Ніхто не забороняє говорити російською або таджицькою мовою, якщо ці люди кладуть цеглу, печуть хліб, тощо. Але якщо людина працює в держустанові, вона повинна ВІЛЬНО володіти українською мовою. Я б ще й додав до цього наступне. Всі зараз будуть змінювати паспорти на біометричні. Так от отримати його матимуть можливість лише ті, хто складе іспит з української мови. Перед отриманням паспорта громадянина України людина має пройти випробування. Якщо вона вільно спілкуватиметься протягом 30 хвилин на будь-які теми українською мовою, зможе стати громадянином нашої країни. На такі ідеї мене наштовхнула агресія Російської Федерації проти України. А ще результатом цієї ж агресії є те, що колись російськомовний Поярков перейшов на українську мову. З дітьми я спілкуюся тільки українською і головне – мої діти між собою також спілкуються виключно українською. Наша мова і наша країна пройшли і проходять величезні випробування, і нарешті стали вільними. Тепер нам потрібна критична маса вільних людей. Погодьтеся, вільна людина не може не розмовляти вільно своєю державною мовою.

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