Чи є законним припинення громадянства нардепа Артеменка?

Автор: Анна Маляр Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук

Мене запитують журналісти з приводу рішення президента про припинення громадянства нардепа Артеменка.

Так, таке повноваження президента прямо передбачено Конституцією ст. 106 : Президент приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні(п.26).

Також це передбачено ст. 19 Закону "Про громадянство України". Особа не повинна при цьому подавати ніяких заяв. Достатньо встановленого факту добровільного прийняття громадянства іншої держави.

Цей факт не завжди можна встановити, тому припинення громадянства не є масовим, хоча й має місце. А так, щоб депутату припинили громадянство, то це вперше.

Так, це важливий прецедент, бо ми маємо чи не третину парламента з паспортами інших країн. Це небезпечно для нашої держави, бо не зрозуміло інтересам якої держави служать ці "господа" і кому та на яких умовах здають державну таємницю, до якої мають доступ.

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