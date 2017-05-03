Справа Артеменка. Згідно Конституції, ніхто не може бути позбавлений громадянства

Автор: Євген Захаров Директор Харківської правозахисної групи

Нардеп Олег Ляшко повідомив, що 29 квітня підписаний Указ про припинення громадянства України нардепа Андрія Артеменка, оскільки він в 2005 році набув громадянства Канади. На сайті Президента указу немає.

Якщо це не фейк, то грубо порушена Конституція, за якою ніхто не може бути позбавлений громадянства. Гру з "позбавити" та "припинити" можна залишити без уваги, тим більше, що наслідком очікується позбавлення статусу нардепа в парламенті і подальші переслідування у зв'язку з кримінальним провадженням за статтею 111 (державна зрада).

За статтею 19 Закону про громадянство підставою для втрати громадянства може бути набуття громадянства іншої країни. Ця очевидна суперечність має вирішуватися на користь Конституції, яка має найвищу юридичну силу, допоки Конституційний суд не розтлумачить цю колізію.

Це перше за майже 26 років Незалежності рішення такого гатунку, і, як на мене, воно суперечить принципам правової держави. Який же розумник радить ухвалювати такі антиправові акти? Бо це не що інше, як вибіркове застосування закону. В країні десятки, якщо не сотні, тисяч людей знаходяться в такій ситуації - так званого "сплячого" подвійного громадянства, коли громадянство "прокидається", якщо людина переїхала до відповідної країни.

Наприклад, всі, хто виїхав на ПМЖ до Ізраїлю, зберігають українське громадянство, якщо стали там на консульський облік. Вони, повернувшись до України, поновлюють своє українське громадянство так, немовби його і не втрачали. Я знаю купу таких випадків. Рішення про припинення громадянства Артеменка, на мою думку, тільки буде посилювати сумніви в європейському шляху України. Недарма нещодавній обшук та виїмка в Міжнародному центрі перспективних досліджень у зв'язку з тим же кримінальним провадженням викликали такий переполох у Брюселі...

Таки важко залишатися демократичною державою в оточенні авторитарних Російської та Оттоманської імперій та Польщі, керівництво якої збожеволіло. Але іншого виходу для України немає. Тому мимоволі згадується відомий французький вислів: "Це гірше, ніж злочин, - це помилка".

Можна також згадати, що за часів СРСР позбавлення громадянства і одночасне накладання тавра "ворог трудящих" було покаранням за кримінальні злочини. А ми ж зараз немовби відхрещуємось від світлого радянського минулого? :)

А може, це все ж таки фейк?...

P.S.

Повідомлення Олега Ляшка про Указ Президента щодо позбавлення нардепа Андрія Артеменка українського громадянства - схоже, таки не фейк. Інший нардеп від Радикальної партії Дмитро Лінько вмістив на своїй сторінці в ФБ фото з Указу №119/2017, в якому йдеться про позбавлення громадянства Артеменка і ще 4 громадян України, зокрема, одесита Олександра Боровика.

При цьому Указ посилається на статті 17 та 19 Закону "Про громадянство" і формулювання в ньому - "визнати такими, що втратили громадянство України". Тобто всі розмови про різницю між "припиненням" та "позбавленням" громадянства - просто гра, жонглювання словами, яке не має сенсу.

Цікаво, що буде, коли нардеп Артеменко повернеться з-за кордону, як він пройде прикордонний контроль. Внаслідок позбавлення громадянства його українські паспорти - і закордонний, і внутрішній - вже мають бути анульовані, і його паспорт прикординники мають вилучити. Проте Указу досі немає на сайті Президента, і допоки він не оприлюднений, він є нечинним, відповідно, Артеменко залишається громадянином.

У чому ж причина цієї дивної ситуації? Важко сказати, але ризикну припустити, що чиновники АПУ відчули недобре і тому не поспішають. Днями Артеменко сказав в інтерв'ю "Новому времени", що він позбавився канадського громадянства ще в 2014 році до того, як він пішов на вибори до ВРУ. І наявність у нього канадського паспорта зовсім не означає наявність громадянства. Він міг залишити цей паспорт собі на пам'ять, а від громадянства справді відмовитися.

І якщо він не збрехав в інтерв'ю, то це нечесна з його боку гра з українською державою. Якщо у нього дійсно тільки українське громадянство, то підстави для ухвалення Указу просто зникають взагалі. Усі ці мої міркування можуть бути і помилковими, найближчим часом це з'ясується.

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