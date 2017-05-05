В скольких войнах на самом деле Россия поучаствовала за последние 72 года

После окончания Второй мировой войны - речь идет именно о Второй мировой, а не о ВОВ, потому что после девятого мая 1945 года была еще и советско-японская война (9 августа-2 сентября), закончившаяся разгромом и капитуляцией Квантунской армии, о которой тоже почти все забыли - так вот, после Второй мировой Советский союз и Россия участвовали:

1945 и примерно до середины пятидесятых - операции по уничтожению подпольного сопротивления "лесных братьев", "ОУН-УПА", "бандеровцев" и подобных антикоммунистических вооруженных отрядов в Западной Украине, Латвии, Литве, Эстонии, Западной Белоруссии, Румынии, Молдове. Сведения о последнем "лесном брате" датируются 1975 годом, в Румынии последний известный активист арестован в 1976.

1946 - война в Маньчжурии, советники и военно-техническая помощь

1950 - война в Корее, на пике принимал участие целый авиационный корпус, 25 тысяч человек, около трехсот погибших, 35 Героев Советского союза.

1956 - Венгрия, от пятнадцати до тридцати тысяч человек, более тысячи танков, более четырех тысяч единиц техники. Потери СССР - 600 человек, потери Венгрии - 2500 убитыми и 19 тысяч раненными.

1960, 1964, 1969 - Лаос

1962 - Алжир

1962, 1967 - Йемен

1965 - Вьетнам, около шести тысяч человек, плюс помощь авиацией и ПВО.

1967-1974 - Египет. Арабо-израильские конфликты. Был задействован военно-морской флот, сухопутный советский контингент насчитывал 21 зенитно-ракетный полк, два авиационных полка.

1967 - Сирия

1967, 1975, 1984 - Мозамбик

1968 - Чехословакия. Двадцать дивизий, более двух тысяч танков, восемьсот самолетов.

1969 - остров Даманский. Потери СССР 58 человек убитыми и около ста раненными. Кстати, мало кто помнит, что помимо Даманского столкновения были тогда и на границе с Казахстаном и на озере Жаланашколь

1970 - Камбоджа

1972 - Бангладеш

1975 - 1979 - Ангола. СССР там был представлен в основном в виде военных советников, также был прислан военно-морской флот и военная помощь, однако поддерживаемая Советским Союзом Куба отправила туда значительный военный контингент, в том числе и танки, и там были сражения, по масштабности сопоставимые со Второй мировой - чуть не дивизия на дивизию.

1977 - Эфиопия

1978 - Никарагуа. Военные специалисты, медики. Официально - 688 человек. Неофициально - больше. Техники поставлено на сумму до двух миллиардов долларов, в том числе авиация, ПВО, танки, РЛС, сторожевые катера, тральщики.

1979 - Афганистан. Самая крупная война после Второй мировой, десять лет, пятнадцать тысяч погибших и до миллиона (!) убитых афганцев.

1982 - Сирия, Ливан

1987 - Чад

1988 - Карабах

1989 - Тбилиси. Девятнадцать погибших, двести пятьдесят один раненный.

1991 - Южная Осетия

1991 - Вильнюс. Пятнадцать погибших девятьсот раненных. Помимо Вильнюса столкновения происходили так же в Каунасе, Шауляе, Варене.

1991 - Рига. Семеро погибших.

1991 - Москва. Трое погибших.

1991 - Югославия. Регулярные войска участия не принимали, но на отправку добровольцев власти закрывали глаза. Несколько сотен человек.

1992 - Абхазия

1992 - Таджикистан. Потери около трехсот человек. На этой войне погиб мой троюродный брат Сергей Бабченко.

1992 - Приднестровье

1993 - события 3 и 4 октября в Останкино и около Белого дома. Около ста пятидесяти погибших.

1994 - Первая Чеченская война.

1999 - Вторая Чеченская война

2008 - Вторжение в Грузию

2014 - Аннексия Крыма, вторжение в Украину, оккупация Донбасса. Потери неизвестны. Численность тоже. По примерным подсчетам - около семисот танков, примерно столько же БМП и БТР, несколько сотен артсистем, системы залпового огня.

2015 - Сирия.

Отдельной строкой можно выписать Карибский кризис, где, пожалуй, было самое серьезное противостояние между двумя политическими полюсами после Второй мировой, но формально до войны дело все же не дошло.

Плюс миротворческие миссии под эгидой ООН в Сьерра-Леоне, Судане, Бурунди, Косово, Боснии и Герцеговине, Либерии, Чад и Анголе.

Таким образом, за прошедшие после Второй мировой семьдесят лет, СССР и Россия в той или иной степени участвовали примерно в тридцати конфликтах. То есть - одна война за два года. Потери СССР составили примерно семнадцать тысяч человек убитыми, потери России до сих пор так и не известны, две чеченские войны официально унесли пять тысяч солдатских жизней, хотя на самом деле эта цифра больше, потери чеченской стороны и мирного населения неизвестны, но, по всей видимости, это десятки тысяч человек. Потери в конфликте в Украине уже превысили десять тысяч человек граждан Украины, потери граждан России членов иррегулярных формирований - неизвестны, потери регулярных Вооруженных сил РФ засекречены и являются военной тайной.

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https://thequestion.ru/questions/259401/v-gazete-uvidela-frazu-k-9-maya-...