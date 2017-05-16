Погано, що російські соцмережі заборонили не через суд

16.05.2017
Автор: 
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики

Щодо заборони ВК, мейл.ру, Одноклассники, Яндекс:

1. Добре, що тимчасово.

2. Погано, що не через суд. Нагадаю, що перші російскі телеканали Україна забороняла через ухвалу суду про забезпечення позову НацРади. Чому цього разу не пішли цим шляхом мені незрозуміло. Він більш складний, потрібні докази та хороші юристи, але він більш адекватний на мій погляд.

3. В принципі заклики на російских сайтах до вбивства українства, що загрожують територіальній цілостності, порушують українське законодавство, в суді легко можуть бути доведені (аналог Гаагський трибунал по справі "РадіоРуанда" (http://mediakritika.by/article/3117/radio-tysyachi-holmov-smi-kak-orudie...

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