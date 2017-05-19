Щодо так званих церковних законопроектів

Автор: Володимир Фесенко Директор Центру політичних досліджень "Пента"

Я не юрист. Але все одно знаю, що в Конституції України є норма (ст. 35) про те, що церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави. Тому так званий церковний законопроект («Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором»), якщо він стане законом, може бути визнаним неконституційним, адже суперечить основному правовому акту нашої держави.

Церква не підпорядковується державі. Тут питання у створенні небезпечного прецеденту. Потрібно також розуміти, що таке рішення може привести до посилення напруги та конфліктності всередині суспільства. Кількість критиків та опонентів влади може зрости у зв’язку з цим рішенням. Треба пам'ятати, що в українському суспільстві за даними соціологів 10-15 відсотків людей мають проросійські погляди і цього не приховують. Ще приблизно чверть наших співгромадян мають амбівалентні погляди, та певної прив’язки до російської і радянської культурної традиції. Є декілька мільйонів прихожан Української Православної Церкви Московського Патріархату. Навіщо їх відштовхувати і створювати з них ворогів?

Багатьом з них було байдуже до української політики, а от зараз їм дають причину для критики, агресивного ставлення не тільки до влади, а і до української держави. Можливо, цього і не станеться, але навіщо провокувати? Це як із забороною соціальних мереж. Можемо мати більше проблем, ніж їх вирішення. Я прихильник гнучких дій.

Внаслідок таких дій ми повертаємося в 2014 рік. Я думаю, це дуже небезпечно. Дії в стилі войовничого патріотизму посилюють напругу в країні. На жаль, цієї напруги нам і так вже вистачає. Тому у мене критичне ставлення до цього законопроекту. Це небезпечна гра. З боку тих, хто подає такі законопроекти, це є або прояв свідомої позиції, несприйняття Московського Патріархату як антиукраїнської сили, або це політтехнологічна гра, намагання заробити додаткові політичні бали серед прихильників войовничо-патріотичних поглядів.

Так, потрібно нейтралізувати певні ризики, які пов’язані із зв’язками цієї церкви з Руською православною церквою. Є зв’язки і з антиукраїнськими силами. Є ризики політичних маніфестацій у релігійній формі. Ми це бачили влітку минулого року. Однак діяти необхідно гнучко. Не потрібно відштовхувати прихожан цієї церкви такими законопроектами і створювати в котрий раз протистояння «стінка на стінку».

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