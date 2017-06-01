Зрив концерту Світлани Лободи в Одесі дуже схожий на позасудову розправу

Автор: Валентин Гладких Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»

Ситуація яка мала місце в Одесі, де було зірвано виступ Світлани Лободи, вкотре продемонструвала катастрофічно низький рівень правової культири та нездатність окремих громадян України розрізняти морально-етичну та правову оцінку тих чи інших вчинків.

В Україні є кримінальний кодекс, кодекс про адміністративні правопорушення. Дії, які не потрапляють під ознаки правопорушення, мають право на існування. Відвідувати РФ, проводити там концерти чи брати участь у корпоративах та заробляти там гроші, відповідно до чинного законодавства України не є злочином. Натомість, подобається нам чи ні, але дії активістів під час зриву концерту Світлани Лободи в Одесі дуже схожі на позасудові розправи і мають чимало ознак щонайменше адміністративного правопорушення. І за таки дії треба притягати винуватців до відповідальності, безвідносно до їхніх ідеологічних чи світоглядних уподобань.

Тож якщо ми хочемо заборонити українським артистам гастролювати в Російській федераці чи “бомбити на корпоративах”, тоді необхідно вносити відповідні зміни до Кримінального кодексу України, і лише після цього будуть правові підстави притягати до відповідальності порушнків.

Втім було б дивно і несправедливо забороняти українським артистам займатися тим, чим займаються у РФ мільйони українських громадян – заробляти гроші. Зрештою, за різними данними у Росії працює біля трьох мільнонів наших співгромадян. Причому далеко не лише, артистів, шоу-менів чи спортсменів, але й інженерів, конструкторів та і звичайних робітників. Українських бізнес структур, які працюють у РФ, також немало, згадати хоча б сумнозвісну кондитерську фабрику... Насправді ж, у Росії, на зв’язках з Росією та російською владою заробляють мільойни доларів прибутку чимало людей, які голосніше за всіх горланять про “агентів Кремля” та “руку Москви”. І відмовлятися від цих прибутнів вони не готові попри всю свою патріотичну риторику. Такий собі патріотизм для внутрішнього вжитку.

Словом, я б ставив питання ширше – про подальший характер економічних, соціальних і політичних взаємин України з Російською федерацією загалом. Вирішувати це вибірковим чи дискретним чином, винятково щодо артистів чи фубтолістів, буде виглядати трохи недолуго. Якщо хочемо заборонити експорт до Росії робочої сили (в широкому значенні цього слова), то давайте рухатися в цьому напрямку. Втім, треба розуміти, що наврядчи наближчим часом хтось в Україні наважиться “криміналізувати” заробітки українських громадян у Росії чи будь-які економічні стосунки з країною-агресором.

Отже, швидше за все оцінка діяльності “заробітчан”, які не гребуюють заробляти у Росії, лишатиметься у морально-етичній площині, не тягнучи за собою жодних правових наслідків. І реагувати на подібну поведінку своїх улюблених співаків громадяни України можуть лише одним шляхом – купувати квитки на їхні концерти або не купувати. При цьому не варто намагатися накинути свою власну морально-етичну оцінку діяльності зірок загалу та позбавляти інших людей побачити виступи їхніх кумирів. Від таких спроб відлунює дрімучим “совком” і тхне тоталітарним мисленням.

Крім того, не варто скидати з рахунку, що спокуса спекулювати на патріотичних почуттях задля збільшення власної популярності може виявитися надто сильною. Так само як і спокуса домішувати патріотизм до банальних бізнесових справ та з’язувань особистих стосунків. Хіба до РФ як з публічними концертами, так і з приватними корпоративами їздить лише Світлана Лобода? Крім того, українські артисти спокійно можуть створювати на території України власний продукт, а потім продавати його Росії. Про це ми не хочемо говорити, бо незручні питання постануть до багатьої публічних патріотів, які не гребують прибутками, отриманими від “ворога”.

Безумовно, артисти можуть робити вчинки, за які передбачена правова відповідальність. Але в такому випадку має бути не морально-етична оцінка, не бойкоти і не перешкоджання концертам, а правова відповідальність, до якої повинні притягати порушників уповноважені органи. Так сама як і для решти громадян України, назважаючи на вид діяльності, якою вони займаються.

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