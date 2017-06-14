Меня совершенно не интересует, что через пятнадцать лет на Манежку выйдет полмиллиона человек за еду и туалетную бумагу.

Украина стала Украиной именно потому, что она СВЕРГЛА Януковича, а не потому, что он развалился сам от дряхлости на своем троне и все стало хорошо само собой.

И еще потому, что она свергла его за СВОБОДУ, а не за колбасу. И еще потому, что она свергла его за свободу именно ТОГДА, КОГДА БЫЛО НАДО, а не через пятнадцать лет.

Диктатуре нужно противостоять именно тогда, когда она есть. А не тогда, когда она сама сдохнет. Цените возможность свергать своих диктаторов. Она дает вам шанс понять ценность свободы.

А легко пришло - легко ушло. В девяносто первом свобода сама легко свалилась нам в руки. И так же легко была просрана в девяносто девятом.

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