Про важливі юридичні нюанси медичної реформи

Автор: Анна Маляр Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук

Мушу дещо пояснити про юридичні нюанси медичної реформи. Бо бачу половина моєї стрічки її активно вимагає і не здогадується, які є перепони у виді відрижки комуністичного минулого.

В Конституції України є такі слова(ст 49): "Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається БЕЗОПЛАТНО; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена..."

Як розказують мені депутати, які свого часу за цю Конституцію голосували, на "безоплатній" медичній допомозі наполягали комуністи і відмолялись підтримати Конституцію без їхнього соціального популізму (в тексті Конституції є ще декілька їхніх квотових норм).

В цьому власне і проблема тепер. Можна проголосувати будь-яку реформу, але закон не може суперечити Конституції. Такий закон буде визнаний неконституційним з усіма наслідками. Тим більше, вже є роз"яснення КСУ саме щодо цієї норми про безоплатність медичної допомоги.

І зверніть увагу, що відповідно до Конституції неможна скоротити мережу медичних закладів. Тобто нас вже давно не 52 мільйони, а мережа мед.закладів повинна залишатись станом на 1996 рік. Це теж гальмо реформи прямо в Конституції.Тому, алгоритм реформи простий - спочатку вносяться зміни до Конституції, а потім приймається закон, який запровадить реформу.



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