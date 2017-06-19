Марш Равенства - это о каком равенстве или почему нам сложно это объяснить?

Автор: Олена Шевченко Правозахисниця, голова ГО Інсайт

18 июня в центре Киева прошел Марш Равенства и я думаю, что дискуссии о его успешности еще долго будут заполнять ленты соцсетей и ожесточенные баталии о ценностях, которые несет Марш и Прайд в целом не прекратятся вплоть до следующего года. Так в чем же проблема с успешностью?

Людей на Марш выходит все больше, безопасность более-менее обеспечена внутри колонны, это центр города, а не окраина. Что в принципе нам говорит об “успешности” проведения? Результат? Какой результат должен быть у Марша Равенства?

У меня лично такое впечатление, что до результатов дойти очень сложно, когда вы застряли на уровне ценностей. Так вот, мне, в 2015 году предложившей изменить Прайд на Марш Равенства, кажется, что мы вкладываем разный смысл в само понятие равенства.

Мы увидели на марше очень разных людей с разными плакатами и, соответственно, мнениями и виденьем. Тут же, через несколько часов, в ФБ понеслись ожесточенные бои о том, кто имеет право выходить на марш, с какими плакатами и с какими мнениями. Некоторые даже начали обсуждение темы “исключения нарушителей” из ЛГБТ движения за наличие плакатов, которые противоречат ценностям Прайда.Хорошо, но тогда какие ценности Прайда?

Я пришла на Марш Равенства, чтобы иметь возможность сказать открыто о том, что у всех людей должен быть выбор как жить, с кем жить и кем быть. Выбор предполагает свободу выбора, без цензуры и указаний “сверху” как себя правильно вести.

Если в нашей организации есть определенные ценности, то мы выходим с ними, но я не собираюсь диктовать людям вокруг, что и как делать им. Я могу с ними поговорить и обсудить эту тему, но не бить и не запрещать. Мне кажется ценность Марша Равенства в том, что туда приходят очень разные люди, которые вышли против насилия и дискриминации и да, там могут случится и провокаторы, но когда внутри атмосфера доброжелательная и ненасильственная, провоцировать нечего.

Мы, ОО “Инсайт”, так случилось, шли почти в самом конце колонны и мне кажется, что по спектру ЛГБТ повестки, мы находились на своем месте. За нами видно было плакат про “смерть нации” и я изначально считала его, как критику националистической повестки и это ок для меня, да. Я так же критикую национализм и его не поддерживаю. А вот попытку читать этот плакат, как призыв к геноциду, извините, считаю передергиванием.

То, что в колонне, особенно в передней ее части шли люди, которые кричали “слава нации, смерть ворогам”, а в конце был плакат про “смерть нации”, я считаю нормальным выражением разнообразия мнений в ЛГБТ сообществе в целом.

Попытки кого-то исключить из ЛГБТ движения на основе предположения о том, что за “смерть нации” выступает меньшинство, а за “славу нации” большинство, я считаю таким же зеркальным делением на “нормальных” и “не нормальных”, делением, которое мы уже имеем в обществе по признаку пола, гендерной идентичности, сексуальной ориентации и.т.д.

Марш Равенства - это о ценности каждой и каждого, о ценности разных мнений, которые могут сосуществовать в ненасильственной среде и воспитывать в нас культуру общения и принятия друг друга. Принятие не предполагает терпеть, принятие - это о работе над собой и своими реакциями.



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