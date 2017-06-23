Чи є ситуація з затриманням Ігоря Гужви - проявом вибірковості?

Автор: Сергій Томіленко Голова Національної спілки журналістів України

Обшук редакції ЗМІ та затримання головного редактора - надзвичайна ситуація! Особливо враховуючи, що "Страна.ua" має високі рейтинги і дозволяє собі системно критикувати високопосадовців.

Тому силовики мають якомога швидше надати переконливі докази на підтвердження серйозності висунутих звинувачень. Але до всього, уже ми говоримо про факт - недопуск адвокатів і нічну силову спецоперацію.

Редакційна політика цього інтернет-видання, безумовно, викликає багато питань. Але вона має обговорюватися самими журналістами, експертами, суспільством. Якщо є порушення закону - то тільки тоді включається держава.

Ситуація, коли Генпрокуратура змагається за "лайки" у Фейсбуці тих, кому не подобається редакційна політика "Страни", - неприйнятна!

Міжнародні партнери НСЖУ вже стривожені нічними обшуками і затриманнями. І вимагають, як і ми, аргументованих пояснень саме такій поведінці силовиків. І запитують, чи ця ситуація не є проявом вибірковості?

Бо тільки днями у Відні на великій міжнародній конференції порушувалася тема системної безкарності в Україні за злочини проти журналістів. І ми говорили, що, наприклад, підпали!!! автомобілів журналістів у Дніпропетровській області, не розслідуються! Немає тих поліцейських чи прокурорів, які би мали час на належні слідчі дії! А тут - нічні спецоперації із десятками силовиків...

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