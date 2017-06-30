Забороняти пенсіонерам голосувати – це злочин проти демократії!

Автор: Володимир Фесенко Директор Центру політичних досліджень "Пента"

Нещодавно Дмитро Гордон в ефірі «112» каналу запропонував увести закон щодо заборони брати участь у голосуванні пенсіонерам. Я не бачив цей виступ, тому припускаю, що така пропозиція була зроблена або в полемічному запалі, або в іронічній тональності.

Слід також враховувати, що Д.Гордон не перший, і, скоріше за все, не останній, хто висловлює подібні ідеї. Такі заяви в українському суспільстві лунають не вперше. Нагадаю відому інформаційну кампанію, в рамках якої свого часу закликали: «Заховайте паспорти бабусь та дідусів, щоб вони не голосували за Януковича» і т.д.

Хочу наголосити, що до пропозицій про обмеження виборчих прав окремих соціальних груп слід ставитись вкрай обережно. До того ж, я впевнений, що в Україні це не спрацює. Ні найближчим часом, ні в осяжній перспективі.

Поки наша держава прагнутиме стати європейською демократичною країною, ніяких заборон на право голосувати для жодних соціальних груп, ніяких цензів не буде. Адже загальне виборче право є одним з головних і базових постулатів та інститутів сучасної демократичної системи. Якщо ми воліємо бути демократичною країною, потрібно все це зберігати. Інакше нас не зрозуміють наші зарубіжні партнери, зокрема, Європейський Союз, в який ми так хочемо потрапити.

Однак причини таких ідей зрозумілі. Люди з ліберальними економічними поглядами, або як зараз, у пострадянських суспільствах - знаходяться в меншості. Оскільки вони це відчувають, то штучно хочуть зробити з себе більшість, відмовивши у виборчих правах людям з консервативними або соціалістичними (комуністичними) поглядами.

Але такі маніпуляції суперечать законам і канонам демократії. Тому краще переконуйте своїх бабусь та дідусів, а не забороняйте їм ходити на голосування. Вони і так ображені життям: тяжка робота більшу частину життя (дехто починав працювати ще за часів Сталіна), важкі випробування, які випали на їх долю, низькі пенсії…

Так, вони, можливо, помиляються, коли віддають свої голоси за того чи іншого кандидата на виборах. Але це ж їх право! Переконуйте їх, що вони голосують неправильно, а не забороняйте. Адже будь-яка заборона, яка суперечить демократичним стандартам, - це злочин проти демократії.

Думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не несе відповідальності за зміст цієї публікації.