Чи зможе суд довести держзраду Януковича?

Автор: Валентин Гладких Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»

Янукович знову не з’явився на суд. По-перше, назвати судом цей перфоманс неможливо. Взагалі не розумію, навіщо розпочинали цю клоунаду. Єдина можлива мета цього всього – зробити медійний привід, чим ніби-то показати, що Генеральна прокуратура працює і розслідує злочини Януковича.

Якщо й так, то краще б розслідували злочини пов’язані з його урядуванням. Починаючи з керівника Донецької ОДА, посади Прем’єр міністра (двічі), а потім ще й дійти до його президентства. Але це розслідуватися не буде.

По-перше, адже він «працював» не один. Його поплічники зараз сидять навіть у лавах нової коаліції. Тому ті злочини ми розглядати не будемо. Натомість будемо судити його за державну зраду.

По-друге, коли людина перебуває поза межами українського правосуддя, суд може будь-яке рішення винести заочно. Але наслідків саме для Януковича не буде абсолютно ніяких. Та й хоч би заочно могли засудити його. Проте й це Україні не вдається. Адже бачимо: адвокати Януковича вміло використовують ситуацію та перетворюють і так скомпрометований судовий процес на відверту клоунаду.

Янукович не з’явився на суд. То потрібно взагалі по-іншому підходити до цієї ситуації. Нехай Янукович купляю квиток до України і вже тут, на теренах нашої країни, доводить свою правоту. Але він цього не робить, посилаючись на вимоги і положення Міжнародних конвенцій. Мовляв, не може розраховувати на справедливе правосуддя та об’єктивний розгляд справи. Навіть сьогодні він і далі продовжує дискредитувати українську державу. Та й ось ці включення-виключення по Скайпу виглядають як перфоманс.

Більше того, від цього всього, на мою думку, виграє сам Янукович. Так, українське суспільство хоче справедливості: вимагали оновлення та очищення влади, прагли притягнення до відповідальності тих людей, які своїм урядуванням довели українську економіку та державу загалом до жалюгідного стану, в якому ми були в 2014 році. Замість цього нам ніби закривають роти, мовляв, мовчіть – і «впарюють» процес про державну зраду Януковича на підставі якогось листа.

Я вже говорив, цей лист – повна маячня. Адже дозвіл на перебування військових частин іноземної держави дає Верховна Рада України, а не Президент. І врешті-решт, нехай Юрій Луценко визначиться, коли Янукович писав того листа, він ще був на посаді президента чи ні.

Як на мене, на той час, він самоусунувся від виконання функцій Президента України. Спираючись на слова низки юристів, можу сказати, що склад злочину за державну зраду передбачає три види діяння. Чи можна їх довести, говорячи про Януковича, - навряд. На жаль, нічого доброго не можу сказати щодо жодної зі сторін цього процесу. На завершення скажу словами героя Шекспіра: «Чума на оба ваши дома!».



Думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не несе відповідальності за зміст цієї публікації.