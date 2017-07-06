Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?
По поводу химической кастрации насильников.
Вижу тут несколько проблемных моментов. При всей ненависти к людям, совершающим изнасилования, не стоит забывать, что...
1. Система правосудия у нас далеко не совершенна. Кого и как осуждают в Украине это вопрос тяжелый.
2. Влияние химической кастрации на поведение насильников. Тут есть куча разных данных. Не думаю, что стоит исповедовать фаллоцентричный подход к изнасилованию и забывать о том, что тяга к насилию рождается не ниже пояса.
3. Сам факт того, что мы допускаем кастрацию для какой-то из групп людей ведет нас к легитимизации самого явления кастрации в целом. А это куда опаснее всего остального.
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