Допустимо ли узаконить химическю кастрацию для педофилов?

Автор: Олена Шевченко Правозахисниця, голова ГО Інсайт

По поводу химической кастрации насильников.

Вижу тут несколько проблемных моментов. При всей ненависти к людям, совершающим изнасилования, не стоит забывать, что...

1. Система правосудия у нас далеко не совершенна. Кого и как осуждают в Украине это вопрос тяжелый.

2. Влияние химической кастрации на поведение насильников. Тут есть куча разных данных. Не думаю, что стоит исповедовать фаллоцентричный подход к изнасилованию и забывать о том, что тяга к насилию рождается не ниже пояса.

3. Сам факт того, что мы допускаем кастрацию для какой-то из групп людей ведет нас к легитимизации самого явления кастрации в целом. А это куда опаснее всего остального.

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