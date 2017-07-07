Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
Президент Порошенко підписав закон "Про внесення змін в деякі закони України щодо зовнішньополітичного курсу України", яким встановлюється курс України на членство в НАТО.
Що це означає?
Перш за все це означає законодавче закріплення євроатлантичної інтеграції (спрямованості на членство в НАТО) як одного з головних зовнішньополітичних пріоритетів України. Де-юре закріплюється те, що вже здійснюється на практиці останні 3 роки, і одночасно визначається в статусі закону геополітичний орієнтир на майбутнє.
Поки не йдеться про те, що вже сьогодні, або завтра наша країна буде подавати заявку на членство в НАТО. Не можна, починаючи середню освіту відразу претендувати на диплом про її завершення. Спочатку нам треба провести модернізацію наших Збройних Сил та перевести їх на стандарти НАТО, також слід успішно провести демократичні політико-правові реформи, зокрема подолати корупцію, тільки після цього ми зможемо претендувати на вступ до Північно-Атлантичного Альянсу.
Тобто, вступ до НАТО це не близька перспектива. Але є і серйозна перешкода на шляху до НАТО – це військово-політичний конфлікт з Росією на сході України і політико-правовий конфлікт з Москвою щодо статусу Криму. Частина членів Альянсу побоюється прямого конфлікту з Росією, тому була і буде проти членства України в НАТО, щоб не провокувати гостре протистояння з Росією.
Росія це знає і свідомо шантажує Захід ризиками загострення протистояння внаслідок просування України до НАТО. Плюси і мінуси можливого членства України в НАТО також пов’язані з російським чинником. Головний мінус обумовлений тим, що для Росії просування НАТО на пострадянський простір і, особливо, членство України в НАТО, як червона ганчірка для агресивного бика, це потужний подразник для проявів агресії проти України.
Путін взагалі сприймає тему «НАТО і Україна» майже параноїдально. Різні російські джерела свідчать, що рішення про анексію Криму і спецоперацію «Русская весна в Украине» було ухвалено Путіним після перемоги Майдану в лютому 2014 року внаслідок побоювань щодо швидкого вступу України до НАТО і появи в Севастополі американського флоту замість російського.
Але Україну не врятував і нейтральний статус, який був законодавчо зафіксований за часі президентства В.Януковича. Так що, перефразуючи відоме прислів’я: Росії боятися – до НАТО не ходить. Але відмова від НАТО не врятує Україну від Росії. Прагнення до НАТО обумовлено як раз намаганням захиститись від російської агресії.
Головний плюс НАТО полягає в тому, що його нинішні та потенційні члени розглядають Альянс як надійну безпекову парасольку. Ще один плюс полягає в тому, що євроатлантична інтеграція дуже тісно пов’язана з європейською інтеграцію і виконує для нас функцію зовнішнього стимулу для модернізації та реформ. Навіть зараз співробітництво з НАТО допомагає модернізувати українську армію, підвищує обороноздатність нашої країни та її безпековий потенціал, зокрема і в протистоянні зовнішнім кібер-атакам.
Як же нам знайти баланс плюсів та мінусів в питанні перспективи членства в НАТО, та подолати російські перешкоди на шляху до Північно-Атлантичного Альянсу?
По-перше, не форсувати тему членства в НАТО, щоб не нарватися на пряму відмову. По-друге, провести успішні реформи та модернізацію нашої армії за підтримки НАТО.
По-третє, ми маємо поступово і послідовно розширювати та поглиблювати наше співробітництво з НАТО, так, щоб де-факто стати частиною Альянсу без формального членства в НАТО. Нам важливо їхати, а не мати «шашечки». А подальше оформлення членства буде лише питанням обставин.
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