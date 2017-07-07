Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива

Автор: Володимир Фесенко Директор Центру політичних досліджень "Пента"

Президент Порошенко підписав закон "Про внесення змін в деякі закони України щодо зовнішньополітичного курсу України", яким встановлюється курс України на членство в НАТО.

Що це означає?

Перш за все це означає законодавче закріплення євроатлантичної інтеграції (спрямованості на членство в НАТО) як одного з головних зовнішньополітичних пріоритетів України. Де-юре закріплюється те, що вже здійснюється на практиці останні 3 роки, і одночасно визначається в статусі закону геополітичний орієнтир на майбутнє.

Поки не йдеться про те, що вже сьогодні, або завтра наша країна буде подавати заявку на членство в НАТО. Не можна, починаючи середню освіту відразу претендувати на диплом про її завершення. Спочатку нам треба провести модернізацію наших Збройних Сил та перевести їх на стандарти НАТО, також слід успішно провести демократичні політико-правові реформи, зокрема подолати корупцію, тільки після цього ми зможемо претендувати на вступ до Північно-Атлантичного Альянсу.

Тобто, вступ до НАТО це не близька перспектива. Але є і серйозна перешкода на шляху до НАТО – це військово-політичний конфлікт з Росією на сході України і політико-правовий конфлікт з Москвою щодо статусу Криму. Частина членів Альянсу побоюється прямого конфлікту з Росією, тому була і буде проти членства України в НАТО, щоб не провокувати гостре протистояння з Росією.

Росія це знає і свідомо шантажує Захід ризиками загострення протистояння внаслідок просування України до НАТО. Плюси і мінуси можливого членства України в НАТО також пов’язані з російським чинником. Головний мінус обумовлений тим, що для Росії просування НАТО на пострадянський простір і, особливо, членство України в НАТО, як червона ганчірка для агресивного бика, це потужний подразник для проявів агресії проти України.

Путін взагалі сприймає тему «НАТО і Україна» майже параноїдально. Різні російські джерела свідчать, що рішення про анексію Криму і спецоперацію «Русская весна в Украине» було ухвалено Путіним після перемоги Майдану в лютому 2014 року внаслідок побоювань щодо швидкого вступу України до НАТО і появи в Севастополі американського флоту замість російського.

Але Україну не врятував і нейтральний статус, який був законодавчо зафіксований за часі президентства В.Януковича. Так що, перефразуючи відоме прислів’я: Росії боятися – до НАТО не ходить. Але відмова від НАТО не врятує Україну від Росії. Прагнення до НАТО обумовлено як раз намаганням захиститись від російської агресії.

Головний плюс НАТО полягає в тому, що його нинішні та потенційні члени розглядають Альянс як надійну безпекову парасольку. Ще один плюс полягає в тому, що євроатлантична інтеграція дуже тісно пов’язана з європейською інтеграцію і виконує для нас функцію зовнішнього стимулу для модернізації та реформ. Навіть зараз співробітництво з НАТО допомагає модернізувати українську армію, підвищує обороноздатність нашої країни та її безпековий потенціал, зокрема і в протистоянні зовнішнім кібер-атакам.

Як же нам знайти баланс плюсів та мінусів в питанні перспективи членства в НАТО, та подолати російські перешкоди на шляху до Північно-Атлантичного Альянсу?

По-перше, не форсувати тему членства в НАТО, щоб не нарватися на пряму відмову. По-друге, провести успішні реформи та модернізацію нашої армії за підтримки НАТО.

По-третє, ми маємо поступово і послідовно розширювати та поглиблювати наше співробітництво з НАТО, так, щоб де-факто стати частиною Альянсу без формального членства в НАТО. Нам важливо їхати, а не мати «шашечки». А подальше оформлення членства буде лише питанням обставин.

Думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не несе відповідальності за зміст цієї публікації.

Думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не несе відповідальності за зміст цієї публікації. Думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не несе відповідальності за зміст цієї публікації.