Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід

Автор: Володимир Пилипенко Представник України у Венеційській комісії, правник

Український Дикий Захід

За підрахунками міжнародних експертів, в Україні на сьогоднішній день є близько 5 млн одиниць незареєстрованої зброї! Ця інформація не з неба впала. Переконаний, що влада ознайомлена з цими цифрами, як і з тим, які можливі наслідки неконтрольованого обігу зброї.

Проте у нас, як завжди, застосовують улюблене правило – «може пронесе». При чому, ліплять його до всіх сфер життя – і економіки, і політики, і безпекового сектору. Але не пронесло! І стрілянина в Дніпрі – цьому підтвердження.

Як відомо, вчора в центрі Дніпра невідомі з автомата Калашникова вбили двох атовців. Ще п’ятьох осіб госпіталізували з вогнепальними пораненнями в місцеву лікарню. Причини перестрілки та деталі справи визначає слідство. Злочинці втекли з місця перестрілки. Поліція знайшла зброю на сусідній вулиці. Її просто викинули, як викидають недопалки на дорогу… Напередодні, у тому ж місті, чоловік на Lexus обстріляв посеред проїжджої частини автомобіль, в якому знаходилася вагітна жінка з дитиною! Просто з вікна відкрив стрілянину по машині, бо йому здалось, що його хочуть «підрізати». Аби захистити сім’ю чоловік вийшов з машини. В результаті, зловмисник простелив йому стегно. Ось так просто – без суду і слідства українців вирішують свої справи. Лихі 90-ті, кажете? Складно порівняти. У той час, коли влада не може поділити політичні дивіденди та з головою занурилась в передвиборчий процес, країна перетворюється на Дикий Захід. У кожного свої закони, чи точніше сказати - «поняття». В зоні ризику опиняється кожен з нас. Адже про яку безпеку можемо говорити в державі, де зброя «курсує» як товар, де «чорний ринок» процвітає і «ствол» можна купити за кілька сотень доларів, або ж привезти як трофей з АТО? Найстрашніше, що ніхто ці процеси навіть не намагається взяти під контроль!

Моло одягнути поліцейських в нову форму, посадити їх в гарні машини – і вуаля, злочинці всі розтанули як лід на сонці. Так буває лише в уяві мрійників-реформаторів. Зокрема, у тих, хто прикриває свої особисті інтереси гучними ідеями.

По суті, відсутність системних змін в правоохоронній та судовій системі стали причиною того хаосу, який ми бачимо сьогодні на наших вулицях. В той час, як у ВР шукають політичну волю для реформ, українці вирішують суперечки з Калашником в руках. Європейська країна? Не смішіть. Ласкаво просимо до українського Дикого Заходу.



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