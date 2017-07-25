Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!

Автор: Анна Маляр Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук

Пост для тих, хто любить Україну і хоче зберегти цілісність підконтрольної території.

Після Майдану стало в тренді читати історію західного регіону України. Незалежно від ставлення багато хто почав читати книжки про Бандеру, Шухевича, Галичину, Гуцульщину....просто, щоб розібратись. Захід України став модним місцем відпочинку.

Для балансу, об'єктивності та "щоб розібратись", я вам пропоную ту саму роботу проробити і щодо Сходу України. Вчора, я надовго застрягла у залі Рєпіна в Харківському художньому музеї. Потім у потязі прочитала його автобіографічну книгу "Далёкое близкое"(вона у вільному доступі в інтернеті).

Рєпін народився на Харківщині в Чугуєві, де пройшло його дитинство. Почитайте як він описує Харківщину. Він свідок і учасник подій. Як московська влада знищувала у Чугуєві залишки козацтва (до якого належала його родина). Почитайте як чугуєвські козаки себе самоідентифікували(не з українцями, і не з росіянами). Зверніть увагу на пряму мову в діалогах його родичів (там ні російська, ні українська). Зверніть увагу на побут (це 19те століття). Борщ, вареники і самовар з бубликами (бублики вони возили з Харкова). Для уважного читача в книзі дуже багато деталей, які характеризують дух Слобожанщини, особливості менталітету та світосприйняття. Україна різна і українці різні. Не треба всіх тепер під один знаменник зводити. В нашому розмаїтті наша сила, а не слабкість.



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