Реакція українців на загибель Ірини Бережної - це був тест на людяність

08.08.2017
Автор: 
Яніна Соколовська
Головний редактор порталу «Известия в Україні»

Реакція деяких українців на загибель депутата від Партії Регіонів Ірини Бережної була очікуваною. Як на мене, це був тест на людяність: чи лишаємося ми людьми попри те, що в країні вже більше трьох років іде війна. Ця ситуація показала, що деякі громадяни України перестали цінувати те, що є дуже вартісним для кожного – людяність. 

Для мене не важливо, які політичні історії були пов’язані з Іриною Бережною. Адже важливим є те, що загинула людина, яка насправді нічого поганого не робила. Коли ж її порівнюють із Моторолою, то просто забувають, що Ірина не стріляла на Донбасі. А на деяких ток-шоу вона лише висловлювала свою точку зору щодо перспективи розвитку України і не більше. Це не є злочином державного рівня, за який людину потрібно паплюжити навіть після смерті. 

Хочеться додати ще наступне. Ірина Бережна здійснювала дуже важливий проект. Головна ідея проекту – брати згоду у киян перед перейменуванням вулиць міста. Саме завдяки цьому проспект генерала Ватутіна, який звільняв Київ, не став проспектом Шухевича, який ніколи в місті не був і не є його героєм. Для багатьох киян це було дуже важливим. 

Я сподіваюсь, що незважаючи на війну українці будуть притримуватись християнських цінностей та не дозволять агресору зробити з нами те,  про що він, мабуть, мріє – перетворити нас на нелюдів.

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