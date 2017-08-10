Янукович может не дожить до вердикта суда

Автор: Денис Ципін Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права

Выжженная земля Януковича...

Среди юристов, есть свои касты, подразделения и объединения. Есть те, кто нападает, и те кто обеспечивает и прикрывает тыл. Все как на войне. Потери и трофеи также присутствуют. Единственно чего нет, это рек крови на улицах городов. Война происходит в головах, в сердцах и душах людей. Кто виноват? Кто прав? Что должен сделать суд или прокурор? Все эти вопросы захватывают население территории, где разворачиваются юридические баталии. А театральное представление под названием «судебное рассмотрение» будет вечным, если у враждующих сторон не заканчиваются деньги.

Прежде всего, когда позиция по делу проигрышная, стороне защиты в уголовном процессе необходимо время, чтобы перейти на личности, скомпрометировать судей и прокуроров. Логика такого нападения проста: если судья сволочь, коррупционер или насильник, разве он может постановить справедливый и законный приговор? Вопрос риторический.

Для реализации такой стратегии необходимо добиться от судьи и прокуроров каких-либо простых и «явно» незаконных решений. Например: Янукович хотел сам выступить в суде, но судьи не разрешили, а если разрешили, но не так, как хотел Янукович. Итак, Янукович не смог выступить в суде. Это тоже очевидное нарушение? Дайте человеку сказать в свою защиту! – скажет сочувствующий зритель. Или еще пример: Янукович отказался от своих адвокатов, ведь на них давит мафиозная власть. Потрепанные «властью» адвокаты, грустные, с несчастными лицами покидают зал заседаний, предусмотрительно оставив и разослав заявления о давлении на них, об угрозах и шантаже. Кто же может «в этой стране» нормально защищать права Януковича?! – скажет обалдевший от наглости прокуроров зритель. Так рождается фронт, который эффективно и яростно не дает нападающей стороне дойти до основных сил противника, то есть предоставить доказательства вины Януковича в конкретных преступлениях.

В моей терминологии, организация таких процессуальных диверсий называется «Выжженная земля», так как главное не оставлять без внимания ни одну мелочь, начиная от интерьера зала судебных заседаний (нет достаточного места, освещения, электричества, воздуха и так далее), переходя к правам стороны на защиту, переводчика, питание, достоинство, уважение, достаточное для подготовки время и заканчивая прической, значками и фразами наших оппонентов. Раздувая из мухи слона, абсолютизируя закон и права стороны, практически любой суд можно довести до абсурда. Последним подобным по насыщенности судом был суд над Корбаном, а до него классической тактикой «выжженной земли» пользовалась защита Юлии Тимошенко. Как был прерван разгул адвокатов все мы помним, обвинители были беспредельщиками, а Тимошенко стала жертвой.

Противостояние защиты и обвинителей может длиться годы, а в нашем случае с судом Януковича – десятилетия. И все это время Янукович будет не виноват по всем европейским нормам. Лет ему не мало, может и не доживет до вердикта суда, на котором его осудят или оправдают, а по нашей православной традиции о покойниках плохо не говорят. Все занавес. И адвокаты, и прокуроры сделали свою работу.

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