Чи допоможе проект Стіна на сході України захиститися від Росії?

Автор: Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень

Укріплення державного кордону та його захист Україні потрібен. Особливо на сході країни, адже саме там знаходиться агресивно налаштована країна, яка веде війну вже який рік проти України. Але як захистити наш кордон?

На сьогоднішній день є багато варіантів: встановлення інфрачервоних датчиків, камер відео спостереження, розміщення додаткових прикордонних постів, збільшення пунктів перетину та спостереження. Головна мета – попередити просування диверсійно-розвідувальних груп, незаконний перетин кордону і протидіяти контрабанді.

Яка ж ситуація в Україні з укріпленням кордону. У нас відбувається наступне. Ініціатива керівництва побудувати стіну на сході нашої країни абсолютно логічна та зрозуміла. Велика амбіційність деяких політиків та масштабність проекту дали йому пафосну назву «Європейський вал». На жаль, валу й досі немає. Є лише огороджувальна сітка. Це не погано, але явно не зовсім те, що анонсувалося. Для цього виділили державні кошти, почали виконуватись роботи. Але на достатньому рівні ніхто не проконтролював, як використовуються кошти, підрядні організації, які виконують ці роботи.

Тож, думаю, що окремі чиновники прикордонної служби і не тільки ввійшли в змову з підрядниками. В результаті, як часто у нас відбувається, десь щось не зробили, а кошти присвоїли і між собою розділили. Ось і маємо корупційну складову. Крім того, у порівнянні з ціною за подібну стіну в Ізраїлі, Україна витрачає набагато більшу суму грошей. Варто наголосити, що в Ізраїлі стоїть не просто сітка, а зведена бетонна стіна з камерами спостереження, датчиками і так далі.

Є ще інший момент. Проведу паралель в історії. Французи, будуючи лінію Мажино в часи Другої світової війни, мали великі сподівання, що вона їх захистить. Однак вони зазнали фіаско. Адже німецькі війська банально обійшли цю лінію захисту у Франції. Так само було з лінією Маннергейма у Фінляндії. Вона була більш успішною, але перешкодою для ворожих військ також не стала. Атлантичний вал, який будував Адольф Гітлер. Це величезний проект – приблизно 4 тисячі кілометрів. Але навіть це не завадило військам США та Великої Британії. Це були потужні масиви укріплень. Однак вони не врятували від військових наступів.

Тож потрібно розуміти, що стіна, яка будується в Україні, не зупинить у повній мірі просування ворожих військ. На жаль, в Україні вже закономірність: розпочинати масштабні проекти на мільярдні суми з держбюджету, а потім класти їх собі в кишеню. Тому й маємо вічні корупційні діяння. Сьогоднішній Європейський вал на сході України – не виключення.



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