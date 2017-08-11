Хто і як нарешті має вирішити ситуацію з авто на іноземній реєстрації?

Автор: Богдан Глядик Директор юридичної компанії ”АвтоЮрист”, адвокат

Останнім часом обговорюється практично одна тема у сфері автомобільного транспорту – на водіїв машин на іноземній реєстрації почали накладати штрафи. І не просто почали накладати штрафи, а правомірність їх накладання підтверджують суди вищих інстанцій, зокрема Вищий адміністративний суд. Найбільший озвучений штраф - більше 1,5 млн. грн.

Фактично в Україну ці автомобілі сьогодні ввозять по двох «схемах».

Митний кодекс дозволяє будь-якій особі ввезти в Україну автомобіль в режимі транзиту і перебувати на території України до 10 днів, після чого вивезти його з України. Потім можна знову заїхати на 10 днів. І так по колу.

Коли автомобіль в’їжджає в режимі транзиту, це відбувається легально. Але якщо автомобіль ввезений у цьому митному режимі і перебуває на території України без поважних причин більше 10 днів – це вже є порушенням.

Інший варіант, коли автомобіль ввозить іноземець. І знову ж таки, автомобіль ввозиться з дотриманням усіх вимог закону, так як іноземець має право користуватися ввезеним ним же автомобілем в митному режимі тимчасового ввезення без сплати будь яких митних платежів до одного року. По закінченню цього строку автомобіль потрібно вивезти. Порушення відбувається тоді, коли іноземець, який ввіз автомобіль, передає його у користування іншій особі. Митний кодекс цього не дозволяє. Хто ввіз, тільки той і може користуватися автомобілем.

А в чому ж сіль цих «схем»? Серед переліку причин, які дають право патрульному поліцейському зупинити автомобіль, такої причини як «автомобіль на іноземній реєстрації» немає. Навіть якщо поліцейський зупинив автомобіль, він не має можливості перевірити чи автомобіль не порушує митних правил. І навіть, якщо б у патрульного поліцейського була інформація, що автомобіль порушує митні правила, у нього немає повноважень притягати до відповідальності за їх порушення. Повноваження ж митних органів обмежуються прикордонними зонами. От і виходить, що в середині країни нема кому виявляти порушників і притягати їх до відповідальності.

Однак є особливість. Законодавство передбачає, що власники транспортних засобів та особи, які експлуатують такі засоби на законних підставах, або їх представники (далі - власники) зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом десяти діб після … тимчасового ввезення на територію України. Більше того, чітко прописано, що транспортні засоби, тимчасово ввезені на митну територію України для власного користування більш як на два місяці, підлягають державній реєстрації в сервісних центрах МВС на строк, визначений ДФС.

А от за порушення такої вимоги патрульні поліцейські можуть штрафувати. Штраф невеликий – 170 грн. Але ще особливість - експлуатація транспортних засобів, які не зареєстровані (не перереєстровані) в уповноважених органах МВС та без номерних знаків, що відповідають державним стандартам, а також ідентифікаційні номери складових частин, які не відповідають записам у реєстраційних документах або знищені чи підроблені, забороняється.

Складається ситуація, коли громадяни свідомо порушують вимоги закону, мотивуючи свою поведінку, на мою думку, «псевдо боротьбою за дешеві авто для українців».

Я також за дешеві автомобілі в Україні. Я зовсім не підтримую ввізне мито, яке Україна взяла зобов’язання поступово скасувати. Я проти податку на додану вартість на автомобілі. Я проти високого акцизного збору. Збір в пенсійний фонд при першій реєстрації автомобіля в Україні, на моє переконання, потрібно скасувати. Але я проти того, щоб хтось свідомо порушував вимоги закону і не ніс за це відповідальність.

Що ж відбувається сьогодні. Вже розробляються реальні пропозиції, аби порушників можна було реально виявити в середині країни і притягнути їх до відповідальності. А як показує практика це не лише вісім тисяч гривень, але й 400 тис. грн. штрафу, а то й цілих 1,5 млн.

Реальність така: є закон. І який би добрий чи поганий не був цей закон, але він є законом. Стверджую, що більшість «автомобілів на іноземній реєстрації» свідомо використовуються із порушенням вимог закону.

Сьогодні у Верховній Раді реєструють багато ініціатив для нібито врегулювання питання перебування автомобілів на іноземній реєстрації в Україні. Однак, на моє переконання, це питання не знайде конструктивного вирішення. По-перше, самі ж автомобілісти не захочуть сплатити штрафи, за свою протиправну поведінку. З іншої сторони, для вирішення проблеми (а я навіть не уявляю, як це питання вирішити так, щоб були задоволені усі, окрім того щоб знизити/скасувати митні платежі, про що писав вище), потрібно не лише приймати нові закони, але й вносити зміни в уже діючі. А враховуючи, що підтримка у таких водіїв далеко не абсолютна, розраховувати на прийняття відповідних законопроектів, я б не став. Хоча, можу помилятися.

І на останок, хочу звернути увагу, що «власники авто на іноземній реєстрації» дійсно згуртувалися і цим привертають увагу до себе. Але потрібно розуміти, що противників «авто на іноземній реєстрації» значно більше. Вони просто не створюють громадських організацій. Однак навіть противники також, впевнений, підтримають зменшення податкового/митного навантаження на автомобілі і підтримуватимуть скасування податку на додану вартість, пенсійного збору, ввізного мита та акцизного збору. Можливо це саме та ідея, яка може об’єднати автосуспільство?

Думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не несе відповідальності за зміст цієї публікації.

Думка редакціїоже відрізнятися від авторської. Редакція сайту не несе відповідальності за зміст цієї публікації.