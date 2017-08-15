О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею

15.08.2017
Автор: 
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications

История с поставками якобы украинских двигателей для северокорейских ракет Хвасонг-12 и Хвасонг-14 вполне выглядит на первый взгляд как ремейк скандала с поставками "Кольчуг" в Ирак.

Тот скандал серьёзно повлиял на отношения Киева с Вашингтоном и привёл к фактической изоляции Леонида Кучмы. В итоге информация о поставках "Кольчуг" не подтвердилась, а за её распространением очевидно стояли русские, которые и собрали все бонусы.

К слову, после оккупации Донбасса завод и оборудование по производству "Кольчуг" были вывезены в РФ и если комплексы где-то всплывут, можно будет снова ложно обвинить руководство Украины. Важное заявление, как всегда не замеченное прессой, сделал экс-министр обороны Александр Кузьмук. А именно что вся техническая документация КБ "Южное" имеется в распоряжении русских.

Не факт, что неожиданный успех северокорейцев произошёл благодаря русским, но если ракетные технологии попали в руки разведки КНДР через них, схема с подставой Украины выглядит наиболее правдоподобно. Нынешний уровень поддержки Штатов Украины беспрецедентен, и ракетный слив происходит как раз тогда когда Трамп может принять решение о выделении украинской армии летального вооружения.

В этой истории слишком много совпадений, чтобы поверить в случайность. Самый главный вопрос - ради чего власти рисковать поддержкой Штатов, идя на сумасшедший риск с КНДР, ведь все так или иначе вскроется? Американцы в действительности контролируют происходящее на КБ "Южное" и разобраться в сути происходящего им не составит труда. А вот здесь возможен бумеранг. Если в причастности к передаче технологий уличат Кремль, за вооружение тоталитарного режима КНДР, угрожающего безопасности США, расплата будет жестокой. И санкции за Крым и Донбасс покажутся цветочками.

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