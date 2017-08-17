Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?

Автор: Валентин Гладких Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»

Щиро кажучи, не зовсім розумію весь цей галас навколо "справи Шабуніна".

Громадянин А вдарив громадянина Б, який відверто намагався вивести його з рівноваги і зрештою вивів. Громадянин Б, отримавши по пиці, радісно побіг до правоохоронних органів і написав заяву, попередньо знявши побої. На підставі заяви відкрито справу.

Я таке бачив сотні разів у часи своєї бурхливої юності та молодості. Та і сам якось у подібній ситуації ледь не потрапив на облік до дитячої кімнати міліції... Була така установа у совку, хто не пам'ятає. Де тут політика? Лікарі не повинні фіксувати факт ушкоджень? Правоохоронці не повинні були порушувати карну справу? Уявляю собі реакцію... Слідчі не зовсім правильно кваліфікували правопорушення, не вірно визначивши міру тяжкості тілесних ушкоджень чи приписавши туди "перешкоджання діяльності журналіста"?

Погоджуюсь, виглядає недолуго, але ж формально "потєрпєвшій" журналіст і пика у нього розбита... Що собою представляє цей "потєрпєвшій" і який він "журналіст" я дуже добре знаю - також мав "щастя" з ним стикався - він відверто створював конфліктну ситуацію і провокував (між іншим, тоді це відбувалося в інтересах РПЛ).

Чи мав у зазначених обставинах Шабунін моральне право вдарити "потєрпєвшєго". Чисто по-пацанські - можливо що так. Але чи мав він законне право когось бити? Однозначно і категорично НІ. Чи мусили порушувати проти нього кримінальну справу? Формально є всі підстави для цього. Чи завершиться ця справа ув'язненням Шабуніна? Звичайно, що ні.

Тому реально, нема сенсу приділяти цій ситуації стільки уваги. Учасники цього не заслуговують. П.с. Люди, які вважають, що за цією історією стоїть влада, ви серьйозно? давайте тверезо оцінювати масштаби особи антикорупціонера та міру його потенційної загрози для корумпованої влади. Ця собака-барабака білої масті геть нікого настільки не лякає, щоб хтось її реально цькував із сильних світу цього.

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