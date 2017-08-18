Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар

Автор: Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень

24 серпня в столиці планується багато заходів на святкування Дня Незалежності України. Зокрема, військовий парад. Однак я вважаю, що за сьогоднішніх умов це абсолютно недоцільно. Адже після 2014 року, коли ми мали трагічні і жахливі події в Ілловайському котлі, загинуло багато українських військовослужбовців, а на Майдані в цей час був військовий парад. Після такого діюча влада має моральне право проводити будь-який парад тільки у випадку великих перемог та досягнень.

Подібні паради коштують великих грошей, які беруться з державного бюджету. Якщо прослідкувати, як у нас щороку на військові паради кількість таких видатків збільшується і збільшується, то можна побачити невтішну картину. Хоч влада до останнього не оприлюднює витрачену суму на організацію цьогорічного параду, але мій прогноз – не менше 500 млн. грн. І ці гроші, при тому в яких умовах зараз українська економіка, краще було б витратити на закупівлю певних видів озброєння, на завантаження українських оборонних підприємств, преміювання особового складу збройних сил, на проведення навчань. Тобто на те, що Україні так необхідно в умовах російської агресії.

Окремо потрібно говорити про участь іноземних військ (НАТО) у нашому українському параді в честь святкування суто українського свята. Відверто кажучи, не зрозуміло, до чого тут вони і яка їх роль. Я б міг зрозуміти, якби війська НАТО брали участь у війні на сході України, воювали пліч-о-пліч з нашими військовими, надавали нам допомогу озброєнням, технікою чи фінансами. Так як цього не було, то це просто PR, в першу чергу, для українського керівництва. Мовляв, ми рухаємося в євро-напрямку, хоча предметних зрушень насправді дуже мало. В принципі, це задовольняє й іноземні країни, які будуть брати участь у параді. Їм також вигідно зробити політичну заяву, що підтримують Україну, але це ж ні до чого не зобов’язує.

Підсумовуючи, можна сказати, що сучасна українська влада діє методом «хліба та видовищ». От тільки є одна проблема – видовищ більш ніж достатньо, а хліба мало. Тому влаштовувати парад, а тим більше з салютом, коли Україна щодня несе втрати на воєнному фронті, просто аморально. На параді ми можемо зустрітися виключно після перемоги у війні з Росією.

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