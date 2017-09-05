Чому не треба було трощити Емпоріум? Принаймні, одразу...

Ми ніколи не зробимо з України сучасну правову державу, якщо наші методи вирішення конфліктів будуть середньовічними. Я розумію розпач і обурення, викликані нахабним знищенням пам’ятки. І розумію, як іноді хочеться вдатися до радикальних дій замість правових.

Але колись цьому треба покласти край. І мені здається, що зараз – саме час для цього. Ми не зможемо рівноцінно засуджувати беззаконня з боку когось іншого, доки самі вдаємося до беззаконня.

Що треба було робити?

По-перше, зрозуміти, що трощити вікна та вчиняти іншого роду хуліганства, навіть (особливо) на такому історичному місці можна було не одразу, а, як мінімум, коли всі інші методи вичерпано. А краще – двічі вичерпано.Тобто, спочатку зайнятися правовим захистом. І нападом.

Ці малюнки мали статус історичної пам’ятки. Більшість про це не знала, але направити запит до КМДА можна будо досить швидко. Після отримання інформації від них – написати заяву до поліції. Її, насправді, можна було написати будь-якої миті, а іншу інформацію додавати до неї вже потім, або взагалі залишити всі ці дії за правоохоронцями. Якщо поліція відхрещується від справи – підключати прокуратуру. На всі ці інстанції можна завжди тиснути через суди.

Звісно, кожен крок мав би супроводжуватися сильною медійною підтримкою, щоб запевнити відповідальних осіб у тому, що будь-якій спробі піти незаконним шляхом буде надано розголос. Певен: багато хто з журналістів, активістів, юристів та лідерів думки надав би свою допомогу. Адже це стосується більшості з нас: майже нікого Майдан не залишив осторонь. Як пізніше виявилося, навіть Генпрокурор відкрито став на бік промайданівської сторони конфлікту. І навіть після радикальних дій з її боку.

Тому, я вважаю, що, якщо б активісти з самого початку обрали більш цивілізований шлях вирішення цього питання, результат був би тим самим: правова відповідальність винуватця. Напевно, ще на стадії слідства, власник магазину почав би шукати шляхи вирішення проблеми. От тоді й змусити його відновити малюнки, а, в якості «штрафу», нехай передав би до АТО декілька тепловізорів, наприклад. Усі інші правові наслідки – вже на боці поліції та суду. Дали б йому ще й грошовий штраф по закону.

Звісно, є багато «але», проте одне для мене безсумнівно: радикальний шлях вирішення конфліктів у сучасному суспільстві має стати останньою мірою. Ми маємо щоразу намагатися вирішити будь-яке питання законними методами. Особливо, в суспільстві, яке ставить собі за мету стати європейським. Інакше – до чого ми прийдемо?

І ось, якщо всі інші методі вичерпано, а прокуратура та суд організували «замкнене коло» - тоді вже можна й про шини з камінням згадати. І те – краще делікатно. З початку - за перемовин та діалогу. Може, до «справи» вдаватися буде й не потрібно. Дехто може сказати, що правова відповідальність за цей вчинок замала. Не буду сперечатись, але це саме ті закони, за якими ми живемо в цій країні. І їх треба знати, поважати та виконувати. Змінювати, звісно, якщо вони недосконалі. Але – знати та виконувати.

Я щиро сподіваюся, що ми зможемо, нарешті, побудувати в Україні правову державу. І що це словосполучення не буде вважатися популістським, або притаманним лише торгівцям ілюзіями на кшталт більшості нинішніх політиків.

Слава Україні!

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