Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!

Автор: Тарас Чорновіл Народний депутат України 4-х скликань

Чи потрібний візовий режим із Росією? На моє глибоке переконання, це необхідно з ряду причин. По-перше, Російська Федерація більше не є нашим стратегічним партнером. Спрощений перетин кордону України (безвізовий, за внутрішніми паспортами) є особливим привілеєм, або іншими словами, демонстрацією дружби, співробітництва і відсутності проблем між народами.

У нас немає проблем із країнами Європейського Союзу. Більше того, в усіх міжнародних документах ми є партнерами. Ми першими, ще за президентства Віктора Ющенка, ввели безвізовий режим для США та Канади. З певним запізненням від Європейського Союзу дочекалися дзеркальної відповіді, що є позитивним моментом. На момент, коли формувалися взаємовідносини з Російською Федерацією, рішення про введення безвізового режиму було політизованим.

Певний період всі сили Росії та ліві сили України навіть говорити не хотіли не то що про демаркацію, а й про делімітацію кордону з надією відродити Радянський Союз. Сьогодні - все. Потяг поїхав. Росія – це країна-агресор та ворог і щодо неї має діяти звичайна практика: жорсткий контроль і обмеження взаємного пересування людей. Кордон створений, щоб не дозволяти в’їжджати тим особам, які реально або потенційно можуть становити загрозу чи шкоду нашій державі. Росія підпадає під цей опис.

Ніякі послаблення процедури перетину українського кордону громадянами Росії абсолютно неможливі. Адже довіри більше немає! На сьогоднішній день є певні проблеми, які виникають у зв’язку з нашими громадянами. Одні воюють на сході України, захищаючи її кордони. Інші не мають за що прогодувати дітей. Тому їдуть до Росії на заробітки. Цим самим зміцнюють економічну потугу країни-агресора. Я вважаю таких людей колаборантами. Українське законодавство не містить статті про колаборантство. Це означає, що і надалі ці люди легально можуть їздити в Росію. Таких півтора мільйона точно є.

У зв’язку з такими обставинами наразі було прийнято рішення не поспішати з введенням візового режиму. Попередньо було прийнята обмежити можливість в’їзду росіянам в Україні тільки за біометричними даними та біометричними паспортами. Це є доволі жорстким ударом для Російської Федерації. Адже лише 2-3 % росіян мають біометричні паспорти. Наразі це проміжне рішення. Але я переконаний, що повноцінний візовий режим для Росії рано чи пізно буде введений.

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