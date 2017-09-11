Прорив Міхо. Що залишилось від Закону

Автор: Володимир Пилипенко Представник України у Венеційській комісії, правник

Вчора на державному кордоні України можна було знімати фільм з доволі динамічним сюжетом про те, як екс-грузин та екс-українець Міхеіл Саакашвілі намагався прорватись на «рідну землю».

Цікаво, що колишньому очільнику Одеської обласної державної адміністрації для прибуття до Львова з території Польщі залишалося лише купити квиток на літак, адже всіма іншими видами транспорту він скористався. Або ж, як незаконні мігранти, переправитись тунелем. Проте це уже зробили на Закарпатті, крім того там – Москаль. Не був би оригінальним.

Ситуація набула широкого розголосу. Новини про неї не переглядав хіба що ледачий. Однак для об’єктивного її аналізу пропоную пригадати хронологію подій та юридично оціни все це гастролерне дійство.

З громадянством чи без нього?

Указом Президента України у липні 2017-го року Саакашвілі позбавили громадянства. На сайті Глави держави Указ не опублікований, проте офіційне підтвердження такого факту було - як в заявах Адміністрації Президента, так і в заявах Державної міграційної служби.

Законність або ж незаконність цього кроку міг встановити лише суд. Проте судового рішення про скасування чинності Указу на момент в’їзду Саакашвілі до нашої держави немає. Тому все залишається в силі.

Що б там не розповідав Міхо, але він міг перетнути державний кордон винятково як іноземець, або ж особа без громадянства, біженець, чи той, хто потребує додаткового чи тимчасового захисту, притулку в Україні.

Перетин кордону

Варто зауважити, що порядок в’їзду на територію нашої країни для іноземців або осіб без громадянства чітко врегульований у ст. 9 ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Відштовхуючись від цього закону, іноземці та особи без громадянства в'їжджають в Україну за наявності паспортного документа та одержаної у встановленому порядку візи, якщо інше не передбачено законодавством чи міжнародними договорами.

Проте це правило не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон України з метою визнання їх біженцями або особами, які потребують додаткового або тимчасового захисту чи отримання притулку.

Відповідно до статті 16 вказаного Закону України реєстрація іноземців та осіб без громадянства здійснюється в пунктах пропуску органами охорони державного кордону.

Таким чином, іноземці та особи без громадянства законно перетинають кордон лише після реєстрації. Без цього перетин державного кордону вважається незаконним і за це встановлена відповідальність!

Злочин та кара в українських реаліях

Вся ця ситуація з «проривом» Саакашвілі доволі цікава з юридичного погляду, адже порушників у ній багато, проте наслідки для них будуть різні.

Самого Саакашвілі, в найгіршому випадку, можуть притягнути лише до адміністративної відповідальності відповідно до ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ця стаття передбачає штраф або адміністративний арешт до 15-ти діб (за перетин державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або за документами, що містять недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади).

Таке ж адміністративне правопорушення вчинили і окремі народні депутати, які разом з Саакашвілі здійснили перетин державного кордону України без дозволу працівників прикордонної служби. Адже не всі парламентарі, які супроводжували політика на шляху з Польщі до України, додумалися скористатися іншим пунктом пропуску та не порушувати закони власної держави.

Натомість, дії всіх інших, «щирих прихильників» екс-президента Грузії, які ледь не штурмом брали кордон, кваліфікуватимуться зовсім іншим чином. Їхня відповідальність буде не адміністративною, а кримінальною. При чому - з обтяжуючою обставиною. Підприємливий грузин в черговий раз переграв українських політиків, яким, на відміну від нього, «світить» суворіше покарання.

Частина 2 статті 332 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їхньому вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Саме таке діяння, без особливих роздумів і вагань, вони скоїли вчора, визволяючи свого героя, що підтверджується не одним відеозаписом, які були поширені в ЗМІ і в мережі Інтернет.

І це лише відповідальність за факт сприяння в незаконному перетині державного кордону України, не говорячи вже про відповідальність за завдані тілесні ушкодження працівникам прикордонної служби.

Таким чином, доблесних визволителів Саакашвілі можуть притягнути до значно суворішого покарання, аніж його самого.

Правові хитрощі

У всій цій історії не все так однозначно. Тим, хто думає, що Саакашвілі уже завтра запроторять до буцегарні, варто вгамувати фантазії. Як він сам зазначає, на пункті пропуску через державний кордон України звернувся із «заявою про захист». Якщо це відповідає дійсності, то говорити про притягнення Саакашвілі до відповідальності передчасно.

Процедура надання додаткового захисту в Україні визначена в статті 5 Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту». Згідно з її положеннями, особа, яка незаконно перетнула кордон, але хоче, аби її визнали біженцем в Україні, або ж яка потребує додаткового захисту, повинна без зволікань звернутися із відповідною заявою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. У цій заяві зобов’язана надати пояснення про причини незаконного перетину державного кордону.

У разі, якщо така особа під час незаконного перетинання державного кордону України звернулася із зазначеною заявою до посадової особи Державної прикордонної служби України, вона зобов'язана надати цій посадовій особі пояснення про причини незаконного перетину державного кордону. У разі відсутності у такої особи документів, що посвідчують її особу, або якщо такі документи є фальшивими, вона повинна повідомити в поясненні про цю обставину, а також викласти причини зазначених обставин. Після надання пояснень особа, яка звернулася із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, повинна бути протягом 24 годин передана посадовими особами Державної прикордонної служби України представнику центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

До того ж, у законі визначено, що всі ті, хто потребує додаткового захисту, не несуть відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України, якщо вони без зволікань звернулися із заявою про визнання їх біженцями або такими, хто потребує додаткового захисту. Як і не несуть відповідальності за порушення правил перебування в Україні, якщо перебувають на території держави протягом часу, необхідного для подання заяви про визнання бажаного статусу.

Проте ми щось не бачимо, аби Саакашвілі поспішав надавати якісь пояснення. Натомість, він вдосконалює свої ораторські навики, виголошуючи запальні промови у Львові. Все це, переконаний, ще отримає належну правову оцінку.

Таким чином, якщо Саакашвілі справді дотримається вказаного порядку, то його не можна буде притягнути до відповідальності за незаконний перетин державного кордону України. Чого не скажеш про осіб, які проривались «за компанію» через державний кордон України і сприяли в’їзду Міхо в Україну.

В будь-якому разі перетин державного кордону з боку Саакашвілі відбувався з порушенням встановлених правил. Від чого, в першу чергу, постраждали працівники прикордонної служби, які виконували свої обов’язки в пункті пропуску, а також громадяни, які в цей день намагалися повернутися в Україну чи виїхати за її межі.

Варто розуміти, що подібні спектаклі – це не лише удар по іміджу, державності та суверенітету країни, це ще й свідчення того, що у нашій державі відсутнє будь-яке правове поле.

Отож від того, як розвиватиметься ситуація з Саакашвілі та його прибічниками уже дуже скоро ми побачимо, чи залишилось від поняття Закон хоч якась крапля у нашій абсурдній політичній дійсності.

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