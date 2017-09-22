Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!

Автор: Тарас Чорновіл Народний депутат України 4-х скликань

Відбувся суд над активістами, підозрюваними в провокації сутичок 2 травня 2014 року. Як відомо, суд виправдав їх. Стосовно цієї ситуації думки експертів розбіглися.

Наприклад, я не можу підтримувати таке рішення суду. У 2014 році я в прямому ефірі на кількох каналах спостерігав це жахіття, яке творилося в районі Грецької площі. Як можна виправдати тих, хто стріляв, а міліція, фактично, прикривала цих сепаратистів. Вони безжально стріляли у футбольних фанатів.

Я взагалі не є спеціаліст у кримінальному праві, але мені достатньо знань, щоб зробити наступний висновок: коли іде мова про розкриття злочину, який демонстративно показали по телебаченню, який бачили всі, включаючи тих самих суддів, не обов’язково додаткові свідчення та фактори події мають бути доведені досудовим слідством. Якщо досудове слідство зробило певні прогалини, суддя виносить вирок не на основі досудового слідства. Так було за радянських часів.

На сьогоднішній день ситуація інша: саме судове слідство є основою для вироку. Маючи фактаж щодо злочину, публічно відомі матеріали та пропозиції щодо розгляду цих матеріалів від представників прокуратури, суддя не міг, на мій погляд, виправдати підозрюваних. Тобто він умисно уникнув виконання своїх обов’язків у даній справі. Це моя суб’єктивна оцінка, але він виніс завідомо неправомочне рішення по виправданню цих людей.

Що ж до того, на що саме посилався суддя. Відбувся доволі цікавий підхід до вирішення ситуації. Так, на перших етапах слідства, особливо у 2014-15 роках, слідчі та прокурорські працівники працювали погано по цій справі. Вони нібито серйозно взялись за цю справу, додавали докази. Прокуратура, у свою чергу, пропонувала власні матеріали розслідування. Але на вирішальних етапах досудового слідства і в ході суду кардинально змінилась позиція прокуратури. Суддя відмовився залучати до справи цілий ряд матеріалів, які пропонувалися прокуратурою. Він обмежився тими матеріалами, які були підготовлені поліцією. Зокрема, місцевими відділками, де працювали люди, які опосередковано брали участь у цьому злочині та були під шефством одного з керівників одеської поліції. Цей самий керівник був звинувачений за співучасть у цьому злочині, а потім утік у Придністров’я. Суддя взяв для розслідування за основу слідчі дії конкретно цих представників поліції, відмовившись вислуховувати і приймати матеріали підготовані прокуратурою.

На мій погляд, цілком можна говорити про злочинні дії самого судді. Це буде розглядатися згодом. Зараз прокуратура подала на апеляцію. Двох людей, тим часом, вже заарештовано за звинуваченням в іншому злочині - сепаратизмі. Зараз цю справу координує Служба безпеки України. Тож не думаю, що їм вдасться викрутитися.

Щодо апеляції є одна проблема: оскільки суддя звільнив цих осіб повністю з під варти, на жаль, частина з них зможе просто покинути кордони країни, поки буде розглядатись апеляційна скарга. Хочу наголосити на тому, що у сутичках в Одесі, були учасники сепаратистських дій, які реально стріляли, вчиняли важкі злочини. А були ті, які кидали каміння, тобто там різні рівні хуліганства, термін покарання яких міг бути 2-3 роки ув’язнення. Вони цей термін, в принципі, відбули і достатньо було б тільки вироку, що вони були, принаймні, звинувачені. От ті люди, які відбули термін, який відповідає мірі їхнього покарання, очевидно, точно дочекаються апеляційного суду і нікуди не втечуть. А ті, в кого можуть бути серйозні звинувачення, я побоююсь, що вони до цього часу покинуть Україну. Але ще раз кажу, в даній ситуації я не вважаю рішення судді ні аргументованим, ні таким, що базується на процесуальному праві.

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