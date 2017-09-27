За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ

Автор: Анна Маляр Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук

Я розумію, що війна і що Росії це вигідно.Але давайте говорити відверто. В нас вибухали склади зброї і до війни. Були такі самі пожежі, вибухало тисячі тон боєприпасів, були навіть загиблі. Зверніть увагу на офіційну причину цих вибухів.

2003 Артемівськ. Причина - недбальство військових.

2004 Новобогданівка. Причина - порушення військовими правил пожежної безпеки.

2008 Лозова. Причина - недбале ставлення до військової служби.

2015 Сватово. Причина - недбальство.

2017 Балаклія. Причина - згідно із заявою Міністерства оборони України, катастрофа є результатом диверсії.

2017 під Маріуполем(с. Новоянисоль). Причина - підпал стерні на угіддях сільськогосподарського підприємства.

Але у будь якому разі є люди, які за посадою повинні забезпечувати охорону військових складів. От приміром, чи забезпечили склад у Калинівці пристроєм для "глушіння" дрону? Це така штука, яка унеможливлює політ дрону над об"єктом.

Хто повинен відповідати за провал забезпечення безпеки? Це не двірники та слюсарі, це керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ. Але новин про відставки немає, значить винною буде "старша вихователька".

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