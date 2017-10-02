Автор: Володимир Пилипенко Представник України у Венеційській комісії, правник

View the full image Привид Маріїнки: куди зникають бюджетні гроші

Часто можна почути з вуст представників влади, які ми бідні та нещасні. Закидають нам про українців-антипатріотів, які втікають за кордон, «зраджуючи інтереси країни». І про «п’яту колону», яка роз’їдає зсередини, і про всіх тих, хто стопорить реформи, не дає зробити уряду стрибок в космос багатства та успіху.

Як ви розумієте, звучить чимало цікавих тез для роздумів. Але всі ці моралізаторські речі аж ніяк не вписуються в реальну дійсність. Чи має право влада говорити про боротьбу з корупцією, чесність, жагу до реформ, коли з року в рік займається цинічним обманом?

В цьому контексті хочу згадати про показову ситуацію з реконструкцією Маріїнського палацу.

Архітектор Растреллі побудував цю споруду за 7 років. Наші сучасники ремонтують її уже більше 12… Прогрес, або ж доречніше сказати регрес технологічної думки на яву.

Хоча, може, справа не в будівельних технологіях? А скоріше - в бурхливому розвитку корупційної системи в Україні?

З огляду на те, які колосальні суми витрачаються на ремонт Маріїнського палацу, складається враження, що ми - країна шейхів, для якої мільярд туди, мільярд сюди – дитячі забавки.

Королівські амбіції влади (і не однієї каденції) виливаються «кругленькими» сумами в бюджеті держави.

На реформи, кажете, грошей бракує? Нам розповідають, що бюджет не гумовий, МВФ тисне і взагалі війна – так що затягуйте пояси і терпіть.

А для благого діла держава вам соціалку уріже, в чорнобильців та переселенців пенсію надбере, видатки на субсидії зменшить… А що ви собі гадали? Є набагато важливіші витрати в країні. Наприклад, багаторічна реконструкція президентської резиденції, яка обійшлась платникам податків в неймовірні суми. І основне, усі роблять вигляд, що це нормальний стан справ, а усі ті, хто наживається на такому щедрому бюджетуванні, – невинні ягнята.

Нагадаю, велике оновлення історичної будівлі розпочалось у 2007 році. Хоч гроші на ремонт виділялись і раніше. Закінчення робіт неодноразово переносили, перераховуючи кошторис і міняючи плани. Головну церемоніальну резиденцію обіцяють відкрити в 2018 році. Та чи відкриють? Під питанням. Це уже виглядає як традиція: кожного року ми ремонтуємо Маріїнку. А порушувати традиції – поганий знак. Особливо для тих, хто у них свято вірить і всіляко леліє.

Мені стало цікаво, як довго триває вся ця бюджетна вакханалія. Отож вирішив глянути на відповідні статті видатків в бюджетній історії України (яка є у відкритому доступі) – коли і скільки витрачалось на ремонт цього уже легендарного палацу.

Дані вибирав в гривнях та конвертував у дол США за курсом НБУ на останній день року, в якому виділялися кошти. За 2017 рік та проект 2018 року - за поточним курсом на сьогодні (26,2 грн/1 дол США).

Таким чином, підрахував, що всього на реконструкцію та реставрацію Маріїнського палацу витрачено з 2005 року по 2018 рік (проект бюджету) 28 млн 4 тис. 700 дол., або 733 млн 723 тис. 400 грн. (26,2 грн/1 дол США)!

Що ж, сума – королівська. Результат – український. Тобто – відсутність результату.

Хоч ці кошти можна було витратити з користю. Не стверджуватиму, що завдяки їм змогли б провести усі реформи. Але конкретні напрямки цілком реально перекрити. Наприклад, нам бракує 125 млн грн на реабілітацію хворих на ДЦП, 256 млн грн - на закупівлю ендопротезів, на лікування українців з рідкісними захворюваннями за кордоном – 410 млн грн. Також потрібні додаткові 200 млн грн на забезпечення функціонування Національного інституту Амосова… І цей список можна продовжувати дуже довго. Абсурд полягає в тому, що на критично важливі речі в держави чомусь грошей не знаходиться, а не багаторічний коштовний ремонт однієї будівлі – без проблем. В чому тут логіка?

Вочевидь, в тих, хто ось так безцеремонно витрачає державні ресурси, є одне пояснення – метафізичне. Мовляв, в Маріїнському палаці завівся ненажерливий привид-мільярдер, який робить все можливе для того, аби лиш подовше залишатись в свої таких затишних руїнах. Адже логічного, раціонального, а основне, чесного пояснення всьому цьому немає.

Хто там казав, що в Україні зламаний корупційний хребет? Тут я б посперечався, панове…

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