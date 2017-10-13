Про заборону українським чиновникам та громадським діячам їздити до Росії

Автор: Тарас Чорновіл Народний депутат України 4-х скликань

Що стосується пропозиції заборонити українським чиновникам, політикам та громадським діячам їздити до Росії. Я є прихильником достатньо жорстких дій. Більше того, я наполягаю на варіанті, що має бути виписана дуже чітка стаття кримінального кодексу про колаборанство. В ній можна було б передбачати певні речі.

Я досить скептично ставлюся до пропозиції, яка на даному етапі озвучена. Я наполягаю, не існує ніякого законопроекту, не існує навіть попередньої версії, яку б можна було розглядати, як підготовку законопроекту. Служба безпеки України, яка висунула цю ідею не є суб’єктом законодавчої ініціативи. За субординацією СБУ може вносити законопроект на розгляд президента, якому вони підпорядковуються. У свою чергу, Президент як суб’єкт законодавчої ініціативи може подавати її до Верховної Ради. Тобто зараз запропонована не більше, як ідея для обговорення. Вона має право на життя, але я вважаю, що у такій формі вона є достатньо розпливчатою. Вона не вводить загальну відповідальність чи загальні заборони на відвідуваність українськими громадянами країни-агресора.

У тому числі такими розширеннями є несанкціоноване відвідування, тобто коли людина сповіщає відповідні компетентні органи України, що вона в силу сімейних чи інших обставин має поїхати в таку країну. А якщо вона не зробила такого повідомлення і не отримала згоди на це, то має нести відповідальність. У цієї ідеї не має ніяких подібних уточнень, через що формулювання не чітке. Що мається на увазі у формулюванні «відвідування, які можуть зашкодити державному суверенітету, державній цілісності, безпеки України»?

Як доказати, що людина, яка формально не здійснила злочину в Російській Федерації або здійснила його у негласній формі, підписала угоду про співпрацю, передала закриту інформацію, але це не стало достовірно підтверджено. Яким чином у цьому випадку притягнути до відповідальності? Може бути потенцій варіант, про що говорить СБУ. Є певні особи, які наділені певними повноваженнями, є носіями державної таємниці, перебуваючи на території країни-агресора потенційно можуть бути використані Росією проти України.

У такому випадку треба жорстко уточнювати про кого іде мова. Коли ми говоримо про держслужбовців ще більш-менш зрозуміло, але теж треба визначати чи стосується це всіх державних службовців. Коли ми говоримо про представників органів місцевого самоврядування, особливо у прикордонних, сільських радах, то вони мають розглядатись як представники звичайних територіальних громад і не більше.

Мені здається, що не подібний законопроект треба вносити, а чітке формулювання колаборанства. У ньому зазначати, які варіанти співпраці з країною-агресором, у тому числі і варіанти відвідування цієї країни можуть, що можуть становити загрозу для української держави та покарання за колаборанські дії.

Окремо можна вносити зміни в закони «Про державну службу», «Про службу в органах внутрішніх справ», «Про національну поліцію, тощо. Також можна виписати окремо, що відвідування окремими представниками професійного середовища, країни, яка українським законодавством визнається як країна-агресор тягне за собою припинення повноважень такої особи на службі та обов’язково тягне за собою її звільнення з посади.

Умовно кажучи, держслужбовець, який прийняв присягу, а це не просто формальність, ступає на російську землю без отримання санкцій та без погодження з СБУ, без підтвердження причин, звільняється і більше не може працювати на державній службі. Його присяга на держслужбі анулюється. Такий варіант можна робити, але це набагато складніша процедура, ніж те, що пропонує СБУ. Вона запропонувала спрощений варіант, який, на мою думку, буде не дієвий. Я підтримую ідею заборонити візити до Росії, але не запропонований спосіб вирішення.

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