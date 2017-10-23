В Україні, щоб зменшити аварійність, потрібно запровадити для водіїв ідіот-тест

Автор: Олег Назаренко Директор «Всеукраїнської організації автоімпортерів і дилерів

Чи допоможе збільшення штрафів для водіїв зменшити аварійність?

Якщо ми йдем в ЄС, то нам потрібно взяти, наприклад, німецьку систему. Вона передбачає досить жорсткі штрафи. Наприклад, якщо у водія забирають права, а він продовжує їздити без водійського посвідчення, на нього чекає ув’язнення.

В Україні такого не має. Хіба у нас така демократична держава? Чи у нас злодійська держава, яка потурає злодіям, наркоманам, пиякам, наркомансько-пиятська держава? На сьогодні звичайні громадяни у більш незручному становищі, ніби діє правило водія – дайте дураку дорогу.

Зараз нормальні водії віддають дуракам, наркоманам, пиякам, неадекватним, не просто дорогу, а дороги. Вони вже бояться їздити по вулицях, коли навколо така кількість порушників. У Німеччині не так. Статистика Верховного Суду показує, що лише у минулому році за пияцтво та інші порушення близько трьохсот тисяч водіїв позбавили водійського посвідчення. Втім, машин на дорогах менше не стало. Значить ці триста тисяч водіїв і надалі їздять без водійських прав. За такі порушення у Німеччині вони б потрапили у в’язницю.

Також у Німеччині за певну кількість балів, що відповідають порушенням, забирають водійське посвідчення. Після цього змушують проходити психологічний тест та курси психолога, що коштують близько 900 євро. Німці вважають, що водій, який систематично порушує правила є потенційним самогубцем. Він є небезпечним на дорогах, тому повинен пройти психологічне корегування та відповісти на ідіот-тест.

Теж саме потрібно запровадити в Україні, якщо ми орієнтуємось на ЄС. У нас поліцейські не мають права зупинити автомобіль і перевірити чи людина п’яна, чи це наркоман, чи неадекватна людина… Потрібно дозволити поліції як це робиться в Німеччині, Польщі, США перевіряти автомобілі, документи, перевіряти водіїв на адекватність та повернути медобстеження.

У 2009 році я був одним із організаторів акції протесту автомобілістів проти транспортного збору і коли створили у лютому раду автомобілістів при кабміні, я став заступником голови цієї ради. За нашою ініціативою були відмінені медичні довідки, довіреності на автомобілі, транспортний збір, техогляд…

Тепер, я думаю, що права даішників були значно звужені порівняно з автомобілістами, нові поліцейські взагалі без прав. Тепер думаю, що потрібно повернути деякі моменти, повернути права поліції. Сьогодні всі говорять про АТО, але у нас на дорогах гине більше людей, ніж в АТО. Чомусь всі мовчать про війну на дорогах.

Нам потрібно зробити все, щоб кількість загиблих на цій війні була набагато менше. Коли всі сперечаються, говорять, що жорстокі речі не дають вагомого результату, я згадую розмову з послом Узбекистану. Нещодавно я був на 26-й річниці незалежності Узбекистану у Німецькому посольстві. Ще у 90-х роках найвищою карою була смертна, але потім Узбекистан відмовився від смертної кари. Проте й досі за угон авто, при так званих тяжких обставинах, можна отримати до 20 чи 15 років, через що викрадення авто в Узбекистані майже не має. Можна кинути авто де завгодно з ключами і ніхто не вкраде, тому що всі авто крадії поїхали в інші республіки. Тож, коли буде жорстке покарання - не буде й крадіїв.

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