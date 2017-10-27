Антикорупційний суд як ширма для дилетантів

Автор: Володимир Пилипенко Представник України у Венеційській комісії, правник

Нам кажуть, що треба створювати окремий Антикорупційний суд, аби боротись із злісними корупціонерами... Це на тлі того, що маємо органи, які «попереджують» корупцію, «виявляють» її… Понастворювали все що завгодно (на гроші західних донорів та українських платників податків), тільки-от результату жодного від того немає! Та й довіра людей, згідно з соціологічними даними, до тих же НАБУ та НАЗК є невисокою. Назвати антикорупційні органи змогли лише 28,8% рядових українців.

А все, насправді, набагато простіше – працювати треба нормально. Ось кілька прикладів, коли без «окремих» суперсудів можна поставити крапку в резонансних справах:

- У Кіровоградській області засудили до 7 років в'язниці суддю Савранського суду Одещини, яка вимагала 5 тисяч доларів хабара.

- На Тернопільщині засуджено колишнього обласного начальника інспекції з питань захисту прав споживачів до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного майна та позбавлено 7 рангу державного службовця.

- Екс-чиновника ДПЗКУ, який перерахував понад 21 млн гривень на рахунок шахраїв, засудили до 3,5 років в'язниці за недбалість.

- Прокуратура Київської області довела провину колишнього співробітника Головного управління МВС України в Київській області у скоєнні смертельної ДТП. Засуджений до 8 років позбавлення волі…

Це лише кілька прикладів, які свідчать, що фахово проведене досудове розслідування, зібрані докази - і суд прийме рішення відповідно до закону. Для цього не потрібно жодного міфічного «суду», який пожиратиме бюджетні кошти, але кардинально нічого в країні не змінить. Адже рівень злочинності в державі, як і рівень корупції, залежать не від того, наскільки ми сподобаємось нашим друзям з Брюсселю чи Вашингтону, а від того, чи якісно працює правоохоронна та судова система загалом.

Якщо у цих сферах - повний безлад, то жоден «Анти…суд» нас не відбілить і не врятує.

Як і не забезпечить безпеку, аби наші діти не боялись за своє життя, йдучи до школи, аби п’яні мажори не збивали насмерть пішоходів, аби зловмисники не закладали вибухівку, де їм заманеться…

Влада так захопилась продукуванням оригінальних піар-ідей, що не помітила, як втратила контроль над безпековою ситуацією на наших вулицях. Пора, шановні, спуститись з хмар на землю, поки не пізно…

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