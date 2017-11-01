Убийство Амины Окуевой. Когда придут за нами

Автор: Мария Берлинская Руководитель волонтерской организации "Центр поддержки аэроразведки"

Вчера убили Амину. В последний раз мы переписывались в начале месяца, всё руки не доходили пойти на кофе. Я наивно думала, что после нападения летом её ещё долгое время не будут трогать. Тогда Амина отстрелялась и спасла мужу жизнь. В этот раз спасла ему жизнь ценой собственной.

Для меня всю дорогу было самоочевидным, что наши спецслужбы представляют собой смесь из худших традиций совково-кегебешной системы, впаянной туда же русской агентурной сети, и хуторянских представлений о безопасности. Да, друзья мои, это не Моссад. Но никто им и близько не ставит задачи Моссада.

Действительно невозможно предотвратить все убийства, что наглядно подтверждают мертвые и живые американские президенты.

Потому как невозможно всегда точно знать где рванет, кто мишень.

Но тут все было предельно ясно. Несколько месяцев назад на них уже покушались. И так как покушение не удалось -было понятно, что это повторится.

Раньше или позже. Я думала что позже. Спецслужбы не думали вообще.

Вдумайтесь - воины, патриоты, публичные люди, активисты - им неоднократно угрожают, в конце концов покушаются - и после этого спецслужбы не делают ничего чтоб их защитить.

Ни-че-го.

Это на фоне того, что то и дело кого-то убивают в «мирних» городах, то и дело кого-то взрывают.

И спустя несколько месяцев Амину таки убили. А спеслужбы сейчас бросятся взахлеб рассказывать нам унылые сказки и перекладывать ответственность.

Потому что спецслужбы заняты. Бизнес разборками и пресингом политических опонентов. Не до Амины.К примеру офицеры Государственного управления охраны развозят детей Гелетея в школу и тщательно следят чтоб у него хорошо прошел день рожденья, а у Генпрокурора свадьба сына: https://www.youtube.com/watch?v=AX8U3JxDbmE



О достижениях в работе Службы безопасности и без меня знаете. Системные ошибки, дезорганизация, безнаказанность в отношеннии даже самых откровенных сепаратистов. Сколько раз было - бойцы передают в СБУ сепаров - назавтра они обратно на свободе. Потому что все вопросы решаются. Это только вопрос цены.

Надо наконец-то понять кристально простую вещь - наши спецслужбы превратились в частную охранную стурктуру, которая обслуживает сугубо бизнес интересы власти.

Пока нету от власти приказа присмотреть за безопасностью конкретных добровольцев - конторские не запарятся.

Хоть бы нас отстреливали пачками посреди Киева, как четыре года назад.

Ну отстреляли пару сотен самых смелых, подумаешь. Все равно до сих пор (!) никто не наказан. Значит можна будет отстрелять и потом.

Ну а пока по одному, всему свое время.

Мы должны предельно чётко осознать для себя ровно две вещи:

1. Война это не только Донбас. Война идет на всей територии Украины. Любого из нас, в любой момент могут похитить, пытать, убить или вывезти из страны. Российские спецслужбы работают постоянно, жестко и на порядок профессиональней. Порой изнутри наших спецслужб.

Если вы - активист, доброволец, волонтер, и вместе с тем, человек который публично говорит о российских агентах, коррупции, политических манипуляциях, называете фамилии и факты, если вы им реально мешаете - вы с большой вероятностью в групе «смертников». И не важно с какой стороны за нами придут, чужие или «свои».

Важно что раньше или позже таки придут.

2. Никто не будет нас защищать. В стране, где каждый день гибнет несколько солдат - наша смерть новость на полдня.

Политики сосредоточенны на удержании/получении власти, и больших государственных деньгах. Спецслужби пасутся около, время от времени выхватывая с политического стола кусок пожирней.

Но никому нету дела до нашей жизни. Если вы плюс минус узнаваемы - напишут пост, сделают твит, поставят скорбный лайк (не упускать же такой инфоповод пиарнуться). Всё, пока.

Единственный способ защитить себя - это заняться этим самому.

Кстати, о квалификации конторских обьясню на личном примере. С сентября 2014 я занимаюсь аэроразведкой на войне. Работала с разными подразделениями, практически по всей линии (кроме нескольких пунктов).

Пришла как доброволец, контракт сначала планировала подписать, потом в хаосе тех дней как-то отложилось, а со временем, посмотрев во что превращается армия, даже порадовалась что так сложилось. До сих пор (правда уже значительно реже) выезжаю, работаю - разведка, корректировка и т.д.

Отдельным пунктом привожу дроны, обучаю ребят на передке на них летать, анализировать данные, работать в связке с артой. Только за прошлый год удалось передать солдатам техники на несколько миллионов гривен.

За это время у меня накопились террабайты развединформации. Информации особо секретной - фронт как на ладони, техника, ВОПы, штабы, огневые точки, базы. С путями контрабаса в том числе.

То есть я фронтовой аэроразведчик, но формально - сугубо гражданский человек. У меня не подписан контракт, нету звания или УБД, я не получаю зарплату.

Я была задействована иногда в самых гарячих боевых операциях, но официально меня там нет.

И вот внимание вопрос. Вы думаете за эти годи хоть кто-то из конторских, хоть раз поинтересовался где я храню эти данные, что с ними происходит дальше? А может я их тут же сливаю на ту сторону? Может в десятках беспилотников которые я привожу стоят маячки? Может в штабах я срисовываю карты или другую оперативную информацию?

Вдумайтесь, никому из спецлужб не интересно даже просто спросить про килотонны разведданных у вполне гражданского человека.

В принципе, до сих пор, любой человек умеющий обращаться с беспилотной техникой может приехать со своим дроном и предложить командирам полетать. И его примут как родного, ничего особо не проверяя. Потому что аероразведчиков мало. А беспилотников еще меньше (привет, министр Полторак).

А видеть на войне -значит жить.

Я вижу изнутри, как налаженная СБУ система безопасности работает на фронте. Нелепо и смешно. В конторе сейчас мало профессионалов.

Да и тем не дают толком работать.

В связи с тем, что вчера произошло с Аминой и Адамом у меня есть два требования к главам силовых ведомств - к Грицаку, Авакову, Полтораку, Гелетею, Луценко.

1. Прозрачное расследование. Именно прозрачное, а не информационная пыль. Кто заказчик, кто исполнители, публичный открытый суд.

И кто лично из руководства спецслужб ответит за этот факап.

2. Вы нас защитить не хотите/не можете (нужное подчеркнуть), теперь это понятно окончательно. Я требую выдать оружие активистам и добровольцам которые представляют наибольшую опасность для путинских агентов здесь. В первую очередь тем, кому уже угрожают.

Чтобы мы могли защитить себя сами.

Я за легализацию оружия, но пока до этого дойдет - нас перестреляют.

У вас всех есть своё оружие, вы выдаете оружие своим родстенникам, кумовьям, водителям, прокурорам и судьям.

Полторак даже просто так позравляет с днем рожденья жену министра http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/20/7124217/

Но вы катастрофически боитесь дать оружие патриотам.

Отказавшись это сделать - вы подтвердите что сознательно отдаете гражданских активистов, патриотов под отстрел.

P.S. Около месяца тому назад, в центре Киева, меня узнали несколько сепаратистов.

«Когда сюда придет Путин, мы таких как ты будем вешать в ряд на Крещатике.»

Завязалась драка. В результате у меня проперировано плечо, поставили металическую пластину. Легко отделалась. Я сознательно не делала эту историю публичной, в стране есть проблемы поважней чем моё плечо.

Точно так же я нигде в интервью за все время не рассказала сколько мне приходит угроз. Тоже не столь существенно.

Но в контексте эскалации ситуации, я понимаю что всё может быть. Я живу на первом этаже, езжу общественным транспортом, никакой охраны у меня естественно нет. Ладно в зоне, там выезжая летать на передок я беру у кого-то из солдат автомат. Но здесь у меня нету даже травматического пистолета, я безоружна.

У меня есть право защищать свой народ, право рисковать жизнью на фронте, право терять там здоровье. И я успешно этими правами пользуюсь все эти годы, и не жалеюсь, это мой осознанный выбор. Но у меня нету права защитить себя, здесь, в "мирном" Киеве.

А у вас Полторак сотоварищи все наоборот - вы не пользуетесь своим правом и обязанностью защищать страну, зато правом защитить себя и свою семью с лихвой - хорошая охрана, надежные автомобили, коллекции оружия.

Степан Тимофеевич еще раньше отказал мне в оружии с очень смешной формулировкой:

«...зважаючи на дійсно вагомі заслуги згаданої громадянки перед ЗСУ, нагородження зазначеною вище відзнакою у МО до закінчення АТО та повної нормалізації обстановки в Україні обмежено»

Оно и понятно, я несколько раз публично говорила, и ещё раз повторю - армия разваливается на глазах, вы ответственны за то что происходит. Вам надо идти в отставку. И пока вы и сотоварищи в креслах, никакой «нормалізації обстановки» не будет.

Но если и после вчерашнего вы откажетесь дать оружие волонтерам и добровольцам - это будет финиш.

В своем случае говорю сразу, если со мной что-либо случится - общество будет знать кто меня подставил. Лично вы.

В стране прогресирующего террора, каждому из гражданских активистов надо быть готовым ко всему. Если вам угрожают - рассчитывайте только на себя.

Потребуйте оружие публично, в первый раз именно это спасло Амину и Адама.

Если вам откажут - назовите фамилии тех, кто отказал. Потому как, в случае покушения на вас виновны будут все, кроме тех кто возглавляет систему безопасности и обороны.

По крайней мере, страна будет знать - покушались на патриота, он зная об опасности просил оружие у Авакова или Грыцака. Те отказали.

Общество должно знать своих "защитников" поименно.

Вот что я думаю о нашей сучьей системе in general, это было год назад, но всё так же актуально. Даже больше.

https://www.youtube.com/watch?v=cf78BlL-qFc&t=2s



Источник: https://www.facebook.com/masher.berlinska

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