Екс-бійців Беркуту можна відправити спокутувати вину в АТО

Автор: Тарас Чорновіл Народний депутат України 4-х скликань

Я би обережно ставився до дуже жорстких висловлювань щодо винуватості чи невуниватості всіх бійців Беркуту, які були на Майдані. Адже я розумію, що таке судовий процес в українських умовах.

Я був ще тоді депутатом Верховної Ради, при Януковичі, за авторством Портнова протягувався через Верховну Раду чинний на сьогодні кримінально-процесуальний кодекс. І в цьому кодексі закладені такі можливості і права для підозрюваних, звинувачених, їхніх адвокатів, що постраждала сторона може тільки мріяти про подібне.

Насправді тоді в мене відбулася дискусія з людиною наближеною до Андрія Портнова. Ми поговорили на дуже підвищених тонах, достатньо жорстко. І тоді він мені сказав таку фразу: «Ви думаєте, що ми цей кодекс для вас приймаємо? Вас, якщо треба, ми по бєспрєдєлу посадимо. Ми цей кодекс для себе приймаємо, тому що ми не дурні. Ми розуміємо, що рано чи пізно ми відійдемо, а інші прийдуть до влади. І тоді побачимо, як ви будете за цим кодексом, за законом нас садити».

Цей кодекс, якому аплодували у Раді Європи, як найліберальнішому, фактично створює неймовірні можливості для затягування будь-якого судового процесу. До того ж, і для слідства створювались умови для затягування. Зараз, попри страшний опір партії «Батьківщина», були внесені зміни, які спростили ситуацію зі слідством, а із судом поки що таких змін не має. І тому тягнути процес при хороших адвокатах можна десятки років. Це одна із причин затягування процесу.

Що стосується конкретно беркутівців, то є ті, хто не втекли. А є ті, хто сьогодні перебувають поза контролем України. У нас виникають постійні проблеми із проведенням заочної системи засудження. Ця система не відпрацьована і суд не готовий братися за такий варіант розгляду справи. Виходить, що частину ми реально намагаємося судити, частина відкладається.

Ще один момент. Під час розгону акції, 18-20 числа, як довести з якого автомата було вчинене вбивство, коли всі автомати знищені, вся документація, всі матеріали знищені? Доказати це неможливо.

Коли ми говоримо про затримку цієї справи, я би дуже стримався кидати у когось звинувачення. Ліпше взяти і переписати кодекс та забути про зайву лібералізацію. Наша країна ще не доросла до того, щоб мати найліберальніший в світі кримінально-процесуальний кодекс. Спочатку треба мати ліберальну країну з мінімальним рівнем злочинності. Коли будемо, як Швейцарія, то можемо такий кодекс приймати. Але Швейцарія боїться такий кодекс приймати, він набагато жорсткіший ніж у нас.

Щодо дій беркутівців: людей туди погнали та змушували виконувати злочинні накази. Але одні брали участь в певному протистоянні, десь зазіхаючи на життя людини, але робили це в межах формального виконання наказу, інші включилися в виконання реальних убивств. Через це осіб з того ж самого Беркуту, з інших спецпідрозділів, і ті ж самі ВВшники, які брали участь у жорстких діях на вулиці Грушевського - їх не судять.

При цьому зі спин ВВшників стріляли, були люди поранені та загиблі, але звинувачення конкретно тим людям, які не переступили межу виконання - не висуваються. Висуватися звинувачення можуть керівникам правоохоронних органів, які в той момент віддавали накази. Дії, які чинила група беркутівців безпосередньо в період з 18 по 20 лютого 2014 року це вже є за всіма межами здорового глузду. Це вже участь в прямому розстрілі людей, які наступали на них без зброї. Не має значення був наказ чи не було наказу… ці люди мають понести відповідальність.

Є така ідея, беркутівцям, які брали участь в акціях супроти Майдану, посередньо чи безпосередньо, були вони там чи ні, дати їм можливість воювати в АТО. Це буде реальний доказ лояльності до своєї держави, після чого вони навіть можуть продовжити службу в органах внутрішніх справ. А люди, які брали участь в акції розстрілу, для них такого права не існуватиме. Вони учасники умисного вбивства великої кількості людей і в цьому їх кардинальна відмінність.

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