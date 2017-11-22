Запретить украинским артистам выступать в РФ - незаконно и аморально

Автор: Денис Ципін Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права

Искусство объединяет народ. Запрещать любое российское искусство и артистов - вне разумных рамок гибридной войны, которая сейчас происходит. Это народ, который живет с нами рядом, нам нужно найти с ними общий язык и нам нужны мосты, чтобы мы могли дружить с этими людьми.

Но если какой-то артист нарушает украинское законодательство, это касается Крыма или российской пропаганды, то это другое дело. Тогда это конкретный человек, у которого взгляды не совпадают с позицией Украины. Его не пускают в страну, чтобы он не пропагандировал свои мысли, если они идут врознь с украинским законодательством.

Запрещать все российское, я думаю, это чрезмерно и не поможет Украине установить мир с таким большим государством, как Россия. На данный момент граждане Украины имеют право посещать Российскую Федерацию по своим личным и служебным делам. Я думаю, что на законодательном уровне запрещать артистов, как отдельную группу граждан - это сверх меры, это ущемление их прав.

Да, действительно, можно говорить об общественном мнении, которое может влиять на артистов, поскольку вот как раз от него они сильно зависят. Таким способом мы можем призывать артистов не ездить к агрессору, зарабатывать там деньги, развлекая российских граждан.

На законодательном уровне запрещать посещение России и таким образом бороться бессмысленно и вредно. Пока у нас нет объявленной войны с Россией, пока гражданам Украины не запрещено посещать Россию, говорить о запрете гастролей, только лишь артистам – это неправильно, незаконно, и даже, аморально.

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