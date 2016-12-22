У Полтаві автобус на смерть збив людину в районі пішохідного переходу. ФОТО

ДТП сталася сьогодні, близько 6-ої години 30 хвилин на перехресті вул. 1100-річчя Полтави та вулиці Європейській.

За попередньою інформацією, 24-річний водій пасажирського автобусу допустив наїзд 64-річну жінку в районі пішохідного переходу.

Унаслідок ДТП жінка померла на місці пригоди.

На місці події працюють слідчі Полтавського відділу поліції та наряди патрульної поліції, які встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області