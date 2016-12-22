У Полтаві автобус на смерть збив людину в районі пішохідного переходу. ФОТО

У Полтаві автобус на смерть збив людину в районі пішохідного переходу. ФОТО

10:24 22.12.2016
  • У Полтаві автобус на смерть збив людину в районі пішохідного переходу. ФОТО
  • У Полтаві автобус на смерть збив людину в районі пішохідного переходу. ФОТО
  • У Полтаві автобус на смерть збив людину в районі пішохідного переходу. ФОТО

ДТП сталася сьогодні, близько 6-ої години 30 хвилин на перехресті вул. 1100-річчя Полтави та вулиці Європейській.

За попередньою інформацією, 24-річний водій пасажирського автобусу допустив наїзд 64-річну жінку в районі пішохідного переходу.

Унаслідок ДТП жінка померла на місці пригоди.

На місці події працюють слідчі Полтавського відділу поліції та наряди патрульної поліції, які встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Катерина Нікітюк
Адвокат
Чи варто було Савченко зустрічатися з лідерами т.н. ДНР і ЛНР?
13.12.2016
Денис Ципін
Адвокат, голова Центру Конфліктології і Права
Три версии перестрелки в Княжичах. Полицейских подставили?
09.12.2016
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Депутатська недоторканність. Скасувати чи обмежити?
08.12.2016
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Глава СНБО Турчинов выступил за полную блокаду Донбасса. Его поддержали ветераны АТО. А вы за или против?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.